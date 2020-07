Serie A (J36) : Victorieuse de la Sampdoria, la Juventus remporte son 9eme titre de suite

Grâce notamment à un but de Cristiano Ronaldo, la Juventus a pris le meilleur sur la Sampdoria (2-0). Une victoire qui permet au club turinois de remporter un 9eme titre national consécutif.

La Juventus est à un moment charnière de sa saison avec le titre de Serie A à concrétiser et un 8eme de finale retour de Ligue des Champions à disputer face à Lyon. La Vieille Dame avait besoin d'un succès face à la Sampdoria ce dimanche pour sécuriser le titre national. Et la Juve a eu un peu de mal à se mettre en route face à une formation de la Samp' coriace. Les Piémontais ont fini par ouvrir le score par l'inévitable Cristiano Ronaldo. L'international portugais a profité d'un service de Miralem Pjanic sur sa gauche pour ouvrir le score d'une reprise sans contrôle victorieuse du droit. 1-0, le score au repos. Un scénario idyllique si la Juve n'avait pas perdu Danilo, De Ligt et Paulo Dybala sur blessure lors du premier acte. Des pépins physiques qui vont certainement inquiéter Maurizio Sarri dans l'optique du choc face à l'OL.On retrouvait le duo Pjanic-CR7 en début de second période. Un coup franc du milieu de terrain permettait à l'attaquant de dévier la trajectoire du cuir de la tête, mais pas assez pour cadrer. La Samp' rétorquait dans la foulée. Jakub Jankto servait Mehdi Leris, qui ne parvenait pas à cadrer sa tentative. Consciente de l'enjeu, la Juve allait écraser la pédale de l'accélérateur. Et Bernardeschi allait doubler la mise à 20 minutes du terme (67eme) sur un contre initié par une récupération de Blaise Matuidi et sur lequel Cristiano Ronaldo testait les réflexes d'Audero. Bernardeschi avait bien suivi pour inscrire sa première réalisation depuis octobre. 2-0, le score n'allait plus évoluer, sachant que la Samp' a fini a dix après le second jaune octroyé à Thorsby après une faute sur Pjanic. Malgré un pénalty de CR7 raté en fin de rencontre, la Juve s'impose et remporte un nouveau titre grâce à un Cristiano Ronaldo toujours aussi redoutable. L'ancien joueur du Real Madrid a marqué dix buts depuis le retour du football en Italie. Personne n'a fait mieux dans les cinq grands championnats. Lyon est prévenu.