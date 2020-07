Serie A (J36) : L'AS Rome se rapproche de la 5eme place, la Lazio recolle au podium

Au micro d'Europe 1, Rudi Garcia a évoqué la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et estime que l'absence de Mbappé n'affaiblira pas Paris.

Les Gones défient le PSG, vendredi au Stade de France, en finale de la Coupe de la Ligue (21h10). Un match dans lequel Mbappé brillera par son absence. Pour le coach rhodanien Rudi Garcia, cela n'affaiblira pas le PSG. "On espère que Kylian Mbappé reviendra le plus vite possible, au moins pour la Ligue des champions car on est derrière tous les clubs français, a confié le coach de l'OL ce dimanche sur Europe 1. Si c’est contre nous, ce sera contre nous. Mais s’il n’y a pas Mbappé, il y a Neymar. S’il y a pas Neymar, il y a Icardi. S’il y a pas Icardi, il y a Di Maria. Cette équipe du Paris Saint-Germain a énormément de très bons joueurs, l’absence d’un joueur ne suffit pas à l’affaiblir."

L'OL se prépare pour la Juve

Après Paris, la Juve. Un choc prévu le 7 août, à huis clos, en 8e de finale retour de Ligue des champions. "On s’y prépare. Sur les deux matchs, on est outsiders mais on espère déjouer les pronostics et sortir vainqueur. Même si on n’a pas besoin de gagner les matchs dans les deux cas, on a besoin de résultats utiles pour remporter la Coupe de la Ligue et passer en quarts de Ligue des champions", a ajouté Garcia.