Serie A (J33) : La Juventus Turin lâche encore des points à Sassuolo

Arsenal peut encore croire à l'Europe. Les Gunners ont battu Liverpool (2-1), mercredi soir lors de la 36eme journée de Premier League avec notamment un but de Lacazette. C'est la troisième défaite des Reds en PL cette saison.

Lacazette a puni les Reds



1+1 - Alexandre Lacazette is the first @Arsenal player to score and assist against the side starting the day top of the league since Thierry Henry vs Man Utd in January 2007. Statement. pic.twitter.com/ioCNSEjSeD

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2020

Liverpool a manqué de réalisme



2016 - Liverpool have gone in behind at half-time despite scoring the opening goal for the first time since December 2016 vs West Ham; that game was also the last time they made two errors leading directly to a goal in the opening half. Shaken. pic.twitter.com/k2ig5mZMUX

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2020

[/EMBED]Liverpool n’égalera pas la performance de Manchester City de la saison écoulée en atteignant la barre des 100 points en Premier League. En cédant 5 points en deux journées, les hommes de Jurgen Klopp ont dit adieu à cet objectif. Après le nul concédé face à Burnley le week-end dernier (1-1), ils se sont inclinés contre Arsenal ce mercredi (1-2).Depuis qu’il est arrivé en Angleterre en 2015, Klopp n’avait encore jamais connu de revers face aux Gunners. Il y a un début à tout et c’est en cette saison de sacre que la série s’est arrêtée. Cela étant, il n’y aura personne pour crier au scandale.Bien loin de celui qui lui avait permis de monter sur le toit de l’Angleterre.Côté Arsenal, ce ne fut pas beaucoup plus glorieux. Mais,La première, signée Virgil Van Dijk (32e), a été exploitée parfaitement par Alexandre Lacazette. La seconde, consécutive à un mauvais dégagement d’Alisson, a vu le jeune Reiss Nelson inscrire le tout premier but de sa carrière dans l’élite anglaise (44e). Et Lacazette a été une nouvelle fois impliqué, en se rendant auteur de la passe décisive.Liverpool s’est alors retrouvé dos au mur, et n’est jamais parvenu à recoller à la marque. Alors qu’ils avaient eu le privilège d’ouvrir le score par le biais de Sadio Mané (20e), les visiteurs ont connu un grand déchet dans la finition.(54e et 70e), tandis que Gigi Wijnaldum (60e) et Takumi Minamino (63e) ont aussi loupé le coche en position favorable. En fin de partie, Klopp a lancé Divock Origi et Xherdan Shaqiri dans la bataille, mais le duo de remplaçants n’a pas été en mesure de changer le cours du match.Malgré cette défaite, Liverpool restera un beau champion. Il sera toutefois pas le plus impressionnant, car mathématiquement il y en a qui ont fait mieux. Lou atteindre leur meilleur total de points sur une saison de PL (97, record datant de la saison dernière).