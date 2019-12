Serie A (J17) : La Roma enfonce la Fiorentina

The 100 best male footballers 2019: see how every judge voted https://t.co/i0tNHjn073 — The Guardian (@guardian) December 20, 2019

Sadio Mané, quatrième du Ballon d'Or est arrivé à la troisième marche du podium, derrière Lionel Messi et Virgil Van Dijk. Il devance Cristiano Ronaldo, quatrième et Mohamed Salah, cinquième. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Marocain Hakim Ziyech et le Sénégalais Kalidou Koulibaly sont 28es, 29es et 30es au classement. Le cinquième africain de la liste n'est autre que Riyad Mahrez, qui arrive à la 49e position. Le Marocain Achraf Hakimi (90e) et Idrissa Gueye (95e) sont les autres africains de ce Top 100. A lire aussi >> Sadio Mané élu joueur de l'année 2019 par "So Foot"