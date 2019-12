Serie A : Gervinho gâche la première de Gattuso

Brest et Nice n’ont pas réussi à se départager au terme d’une rencontre riche en occasions (0-0). Le SB29 (14eme) et l’OGCN (13eme) restent au coude-à-coude en deuxième partie de classement.

Le debrief

L’instant T :

Peu après la demi-heure de jeu, Dante a complètement raté sa relance avant de commettre une faute sur Gaëtan Charbonnier dans la surface niçoise. L’avant-centre breton a voulu se faire justice lui-même… mais a expédié le ballon sur la barre de la cage gardée par Walter Benitez (35eme).

Les tops et les flops

Gautier LARSONNEUR (8)

Gaëtan CHARBONNIER (4)

Kasper DOLBERG (4)

La feuille de match

BREST - NICE : 0-0

Brest

Nice

Performant à domicile mais peu à son aise à l’extérieur, l’OGC Nice voulait profiter de son voyage à Brest pour enfin renouer avec la victoire loin de ses bases. Le Gym a certes mis fin à sa série de six défaites de rang en déplacement, mais le résultat obtenu à Francis-Le Blé risque de lui laisser quelques regrets (0-0). Les Aiglons ont démarré la rencontre pied au plancher, avec de l’intensité et une volonté évidente de se projeter rapidement vers l’avant. Mais cela n’a pas duré. Disputé sur une pelouse arrosée par une pluie battante et balayée par le vent, le premier acte a en effet été plutôt dominé par les locaux. L’ambitieux quatuor offensif azuréen (Ignatius Ganago, Adam Ounas, Alexis Claude-Maurice et Kasper Dolberg) a été mis sous l’éteignoir, alors que la défense guidée par Dante n’a pas toujours dégagé une grande sérénité.Les Brestois n’ont néanmoins pas été suffisamment efficaces pour concrétiser ce temps fort au tableau d’affichage, Gaëtan Charbonnier ayant notamment raté un penalty (35eme). Les conditions climatiques sont devenues plus clémentes au retour des vestiaires et la partie a redémarré sur un tempo soutenu. Les deux formations se sont alors rendu coup pour coup. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont tenté de poser leur jeu, tandis que ceux de Patrick Vieira ont davantage procédé en contre. Mais Gautier Larsonneur était en état de grâce, et la tête de Denys Bain dans le temps additionnel a ricoché sur la transversale de Walter Benitez (93eme). Le score final, vierge, ne reflète donc pas la physionomie de ce match plaisant entre le SB29 (14eme) et l’OGCN (13eme). Le nul, en revanche, semble tout à fait équitable.Semaine après semaine, Gautier Larsonneur s’affirme comme étant l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Le dernier rempart finistérien a encore une fois été éblouissant, réalisant plusieurs parades souvent spectaculaires (2eme, 45eme+1, 52eme, 54eme, 70eme). Impeccable, du début à la fin.Les matchs se succèdent et le compteur buts 2019-20 de Gaëtan Charbonnier reste désespérément bloqué à une petite unité. Maladroit sur une reprise du droit dans la surface (33eme), l’ancien Montpelliérain a surtout raté un penalty, expédiant le ballon sur la transversale (35eme). De quoi ternir la prestation de l’attaquant brestois, qui avait pourtant montré des choses intéressantes par ailleurs.Depuis son arrivée en France, Kasper Dolberg a alterné le bon et le moins bon. Ce samedi, l’international danois n’a clairement pas montré son meilleur visage. Rarement servi dans de bonnes conditions par ses coéquipiers, l’ex-Ajacide ne s’est créé qu’une seule réelle occasion, qu’il n’a pas réussi à convertir en but (45eme+1).Temps venteux et pluvieux – Pelouse en bon état: M.Schneider (: Aucun: I.Diallo (1ere), Castelletto (16eme), Battocchio (63eme) pour Brest - Burner (30eme), Dante (33eme) pour Nice: AucuneLarsonneur () – Faussurier (cap) (), Castelletto () puis Bain (46eme -), Duverne (), Baal () - Lasne (), I.Diallo (), Battocchio () - Charbonnier () puis Autret (68eme), A.Mendy () puis Court (81eme), Cardona (: Léon (g), Perraud, Belkebla, Magnetti: O.Dall’OglioBenitez () – Burner (), Dante (cap) (), M.Sarr (), Nsoki () - Cyprien (), Lees-Melou () - Ganago () puis Tameze (64eme), Ounas () puis K.Thuram (92eme), Claude-Maurice () puis Maolida (73eme) - Dolberg (: Clémentia (g), G.Lloris, Danilo, Lusamba: P.Vieira