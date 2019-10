Serie A : Gervinho continue avec Parme

Demi-finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des Nations en Egypte, la Tunisie reçoit le Cameroun ce samedi 12 octobre 2019, dans le cadre d’un match amical international, à Radès. Une rencontre plus ou moins capitale pour les joueurs camerounais qui souhaitent chacun, faire ses preuves devant le nouvel encadrement technique. Si séduire Toni Conceiçao est l’un des objectifs, les coéquipiers d’Eric-Maxim Choupo-Moting joueront surtout pour remporter la victoire. Eux qui n’ont plus défendu les couleurs de leur pays depuis la CAN égyptienne. « Le premier contact a été très positif. Nous avons de longues discussions avec les joueurs pour voir ce qui marchait avant et ce qui ne marchait pas », a confié François Omam Biyik, l’entraîneur adjoint du Cameroun, au micro de la Fédération nationale (Fécafoot TV). En stage depuis le début de la semaine à Tunis, l’équipe est privée de son capitaine, mais aussi de deux attaquants d’envergure tels que Nicolas Moumi Ngamaleu et Stéphane Bahoken, tous blessés. Du coup, les joueurs ont opté pour plus de prudence. « La Tunisie est une grande nation du football qui a fait un très bon parcours à la dernière CAN. C’est une équipe à ne pas prendre à la légère. Même s’il y a longtemps qu’on ne s’est pas retrouvés en groupe, on donnera le maximum pour remporter le match », déclare Ambroise Oyongo Bitolo, défenseur-latéral camerounais. Son coéquipier, Michaël Ngadeu lui, ne veut surtout pas décevoir les fans des Lions Indomptables. « La préparation se déroule bien, les choses se mettent en place petit à petit avec le nouveau staff technique. C’est un bon test contre la Tunisie, mais déjà il faut savoir que le peuple camerounais ne connait pas de match amical. Notre public attend une victoire. Nous ferons tout pour ne pas le décevoir », lâche le sociétaire de La Gantoise.