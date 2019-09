Serie A : face à Cagliari, Naples perd le match et Koulibaly !

Liste des joueurs retenus pour affronter la Tunisie en match amical le 12 octobre 2019.@CAF_Online @fifacom_fr @FTF_OFFICIELLE pic.twitter.com/E0u5W2KGSU — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 25 septembre 2019

Sans sélectionneur depuis le limogeage de Clarence Seedorf à l’issue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 (et l’élimination dès les 8emes de finale du tournoi), le Cameroun a choisi de confier les rênes des Lions Indomptables à Antonio Conceiçao da Silva Oliveira, dit Toni Conceiçao. Et pas de temps à perdre, le nouveau sélectionneur s'est déjà mis au travail. Il vient d'annoncer sa première liste de joueurs, convoqués pour le match amical qui va opposer son groupe à la Tunisie le 12 octobre prochain. Les habitués sont là à l'instar de Choupo-Moting, Toko-Ekambi et Ngadeu alors que les absences notables sont Jacques Zoua, Idriss Carlos Kameni, Armel Kana-Biyik, Joël Tagueu et Yaya Banana, pourtant titulaire sous la direction de Seedorf. La grosse surprise est sans aucun doute est la convocation du nouvel homme fort des Verts Harold Moukoudi qui évolue au poste d'arrière gauche. Pour rappel, le joueur a évolué avec les catégories jeunes des Bleus notamment les U20. On note aussi la convocation d'Ignatius Ganago de l’OGC Nice. Enfin, pas de trace de Clinton Njie qui a préféré rejoindre la Russie ou encore Vincent Aboubakar toujours en délicatesse à Porto.