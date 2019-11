Serie A : Chelsea fixe le prix de Giroud

À Villarreal depuis l’été 2018, le buteur camerounais a été élu joueur du mois d’octobre de Liga, après avoir marqué 3 buts en 4 matches de Championnat sur la période. « Je n’ai pas de pression, ma distinction, ça n’a rien à voir. Ici c’est l’équipe nationale et c’est complètement différent. Les objectifs sont différents. Là, on doit jouer à domicile contre le Cap Vert, et on va essayer de faire la meilleure prestation possible », a-t-il confié. Le Camerounais a parlé du match de son équipe face à l'équipe du Cap-Vert : « On la connait comme toutes les autres équipes. Personnellement je n’ai jamais joué contre eux, mais on sait que c’est une très bonne équipe qui a de bons joueurs qui jouent en Europe. Donc, on va essayer de faire en sorte de les mettre en difficulté ici chez nous pour pouvoir remporter la partie ». Les Lions Indomptables se rappellent que le Cap-Vert a été un obstacle lors de la campagne en 2013. « C’était en 2013, avec des joueurs complètement différents. Il n’y a que Fabrice Olinga qui y était, donc ça n’a rien à voir. C’est complètement différent, eux aussi ont des joueurs différents, nous on va préparer notre match et non celui de 2013 », a-t-il conclu. A lire aussi >> Eliminatoires CAN 2021 : hécatombe de blessure au sein du Cameroun