Serie A : Baldé Keita et Kalidou Koulibaly à la même table que Ronaldo

Contrairement à la tactique stéréotypée complexe véhiculée par les dirigeants italiens, la rapidité est un atout qui ne peut être enseigné. Voici le Onze des joueurs les plus rapides de la Serie A proposé par GiveMeSport, se basant sur les statistiques FIFA.On y trouve deux joueurs africains, le défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly et l'attaquant sénégalais de l'Inter Milan, Baldé Keita.Pepe Reina est le gardien le plus rapide de FIFA 19 avec 50 accélérations et 63 vitesses de sprint.Cancelo fait partie des latéraux les plus rapide. Sa vitesse de récupération lui a valu une note de 91 sur FIFA 19.Manolas a enregistré le cinquième sprint le plus rapide de la Ligue des champions la saison dernière à 33,1 km / hKoulibaly a même couvert le plus puissant des attaquants comme en témoignent ses notes sur FIFA, 70 accélérations et 75 de vitesse de sprintLukaku pourrait être plus rapide que son frère, Romelu, avec des vitesses de sprint et d’accélération de 93 et ​​89 sur FIFA 19.Keita Balde est le troisième joueur le plus rapide de la Série A sur FIFA 19, avec une note de 92 mais tout à fait méritée.Les joueurs rapides sont difficiles à trouver au cœur du milieu de terrain. Pourtant, Barilla a 78 accélérations et 89 vitesses de sprint sur FIFA 19.Selon FIFA 19, Scozzarella est le milieu le plus rapide des cinq grandes ligues européennes, avec une note de 87.Comme si les compétences de Costa ne le rendaient pas assez difficile à marquer, il se targue d’une vitesse étonnante sur toutes les distances, comme en témoignent ses 19 évaluations sur FIFA, avec 97 accélérations et 93 vitesses de sprint.Malgré son âge, Ronaldo ne montre aucun signe de ralentissement après avoir enregistré la vitesse de pointe la plus rapide de la Coupe du Monde 2018 :34 km / h.Oberlin a certainement obtenu ses 89 notes d’accélération et 94 de vitesse de sprint sur FIFA 19 lorsqu’il a couru d’un bout à l’autre du terrain et a marqué en Ligue des champions la saison dernière.A lire aussi >> Mercato : Carlo Ancelotti assure que Koulibaly restera à Naples