Sergio Agüero (Manchester City) bat le record de Thierry Henry

Pour l’opposition face à Monaco, ce dimanche soir, Thomas Tuchel a choisi de reconduite le schéma en 4-4-2 et toutes les armes offensives dont il dispose.

Neymar et Di Maria occuperont les flancs du PSG

Paris accueille Monaco ce dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Probablement séduit par la prestation exceptionnelle fournie par son équipe contre l’ASSE (6-1), mercredi dernier, Thomas Tuchel a décidé de ne rien changer et aligner quasiment le même onze face aux Monégasques.Les quatre fantastiques sont tous là, en l’occurrence Mbappé, Di Maria, Icardi et Neymar, et c’est au Brésilien et à El Fideo que sera confiée la mission d’aider les latéraux, même si défendre sera assurément l’affaire de tous. Idrissa Gueye et Marco Verratti sont présents dans l’entrejeu, et tenteront de couvrir au maximum les brèches. En défense, Thiago Silva effectue son retour et composera la charnière centrale avec son compatriote Marquinhos.Côté monégasque, il y avait un doute concernant la participation de Cesc Fabregas. Il vient d’être levé. Le milieu espagnol est bien aligné dans le cœur du jeu aux côtés d’Aleksandr Golovin et de Tiémoué Bakayoko. La ligne offensive de l’ASM sera animée par Keita Baldé, Gelson Martins et Wissam Ben Yedder.Navas - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat - Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar - Mbappé, Icardi.Lecomte ; Ballo-Touré, Maripan, Glik, Henrichs - Bakayoko, Fabregas, Golovin – Ben Yedder, Martins, Baldé.