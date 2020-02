🔴Officiel: Sergi Roberto indisponible 4 semaines et forfait pour le Clasico

Emmanuel Amunike | ArrivĂ© du Sporting Portugal | 3 M€ | 1996

Paulinho | ArrivĂ© du Guangzhou Evergrande | 40 M€ | 2017

Aliaksandr Hleb | ArrivĂ© d’Arsenal | 17M€ | 2008

Ibrahim Afellay | ArrivĂ© de l’Ajax Amesterdam | 3 M€ | 2010

Alexandre Song | ArrivĂ© d’Arsenal | 19 M€ | 2012

Ils auraient pu figurer dans cette liste :

Retour sur les recrues les plus controversĂ©es de l’histoire du gĂ©ant blaugrana :Le plus bel exemple qu'un grand joueur n'est pas nĂ©cessairement synonyme de succĂšs au Barça. Fer de lance desdude la grande Ă©poque des annĂ©es, Emmanuel Amunike, alias "la mobylette" a dĂ©barquĂ© en Catalogne en 1996 en provenance du Sporting Portugal contre 3 millions d’euros. HĂ©las, et aprĂšs un premier exercice plutĂŽt rĂ©ussi sous le maillot blaugrana, il passa les trois saisons suivantes sans disputer un seul match en raison d'une grave blessure au genou, qui le priva d'ailleurs de la Coupe du Monde 1998. Le Ballon d’or africain 1994 a ensuite levĂ© le voile pouren 2000 aprĂšs avoir disputĂ© 19 matches seulement en quatre annĂ©es passĂ©es en Catalogne...Le classieux auriverde Paulinho restera une Ă©nigme. RecrutĂ© pendant l’étĂ© 2017 par le FC Barcelone en provenance du(Chine) contre la somme mirobolante demillions d’euro, l’international brĂ©silien s’est imposĂ© comme Ă©tant la 6Ăšme recrue la plus chĂšre de l’histoire du FC Barcelone. A lire aussi >> Les dix recrues les plus chĂšres de l’histoire du FC Barcelone Auteur d’une seule saison plutĂŽt mitigĂ©e au, avec quelques coups d’éclat tout de mĂȘme, le BrĂ©silien n’a finalement pas convaincu son monde en Catalogne. AprĂšs 34 matches sous le maillot du Barça il est vite retournĂ© du cĂŽtĂ© de l’chez son ancien club contre la coquette somme de
 50M€ ! Une opĂ©ration qui suscite bien des interrogations 
Lorsque la super star biĂ©lorusse d’a dĂ©barquĂ© au Barça en juillet 2008 contre la coquette somme de 17 millions d’Euros, certains observateurs n'hĂ©sitaient pas Ă le comparer au lĂ©gendaire. Au final, et malgrĂ© sa polyvalence et ses qualitĂ©s techniques indĂ©niables, l’ex maĂźtre Ă jouer des Gunners a Ă©tĂ© trĂšs peu utilisĂ© par son coachqui restait fidĂšle Ă son 4-3-3 dans lequel il prĂ©fĂ©rait, Sergio Busquets ou encore. Le passage du BiĂ©lorusse en Catalogne tourne alors au fiasco (36 apparitions, 0 but, 3 passes dĂ©cisives) et les dirigeants catalans se sont ensuite empressĂ©s de le prĂȘter Ă trois reprises avant de le libĂ©rer de son contrat.Encore un grand espoir dĂ©chu du Barça. En 2010, les dirigeants catalans se frottaient les mains, s’imaginant qu’ils viennent de dĂ©nicher la future star du ballon rond en provenance de l’. Ibrahim Afellay, surnommĂ© "Le Petit Prince", Ă©tait alors considĂ©rĂ© comme Ă©tant le plus grand espoir du football nĂ©erlandais. Mais ses six premiers mois n'ont pas Ă©tĂ© convaincants. Il participe Ă 16 rencontres, souvent comme remplaçant (7 fois), et ne trouve le chemin des filets qu’à une seule reprise. Mais le pire est Ă venir. En septembre 2011, le prodige nĂ©erlandais se rompt le ligament croisĂ© du genou Ă l'entraĂźnement. Son indisponibilitĂ© dure huit mois et on ne le reverra alors pas avant mai 2012. La saison suivante, l’originaire depart en prĂȘt Ăavant de quitter dĂ©finitivement la Catalogne pour l’Angleterre etL’homme aux 51 capes avec lesa connu un dĂ©but de carriĂšre tonitruant. RĂ©vĂ©lĂ© Ă Bastia, le prodige camerounais a ensuite conquis le "Royaume de sa MajestĂ©" en s'imposant Ă. En aoĂ»t 2012, il a alors Ă©tĂ© recrutĂ© pour cinq saisons etpar le Barça, sa clause libĂ©ratoire Ă©tant fixĂ©e Ă! Toutefois, confrontĂ© Ă une forte concurrence au sein de l’effectif plĂ©thorique du club catalan, le milieu de terrain camerounais n'a jamais trouvĂ© sa place sous le maillot blaugrana. AprĂšs seulement deux exercices disputĂ©s, il part en prĂȘt Ăavant d’ĂȘtre libĂ©rĂ© de son contrat en juin 2017.Kevin-Prince Boateng Ricardo Quaresma Christophe Dugarry Thomas Vermaelen Arda Turan Keirrison Dmitro Chygrynskiy Mark Hughes Richard Witschge Gheorghe Hagi Jari Litmanen Alfonso Maxi Lopez Rochemback Henrique Philippe Christanval Geovanni Douglas Gerard LĂłpez