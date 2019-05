Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) pourrait partir, la Juventus à l'affût

Gardien de but :

Défenseurs :

Milieux de terrain :

Attaquants :

Remplaçants :

Neuf mois au rythme du ballon rond ! Ils ont été nombreux à briller de mille feux tout au long d’une saisonqui a livré son lot de surprises et de rebondissements. Aux quatre coins du, ils ont porté haut les couleurs de l’en enchaînant les performances de haute volée. Le moment semble donc le plus opportun pour honorer nos dignes ambassadeurs et ce, en les intégrant au sein de la traditionnelle équipe type de la rédaction. On découvre ainsi une formation résolument offensive, organisée en un atypiqueà même de mettre en exergue les performances exceptionnelles d’attaquants africains éprouvés particulièrement prolifiques lors de l’exercice en cours.Dresser une telle composition n’a pas été une tâche aisée vu la qualité et les performances des prétendants. Il en résulte un onze forcément subjectif qui n’a pas manqué de faire débat au sein de la rédaction, mais qui regroupe quelques-uns des meilleurs joueurs des principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Turquie) :André Onana (Cameroun/ Ajax Amsterdam / Pays-Bas)Kalidou Koulibaly (Sénégal/ Naples / Italie) Christian Luyindama (RD Congo/ Galatasaray/ Turquie) Hamari Traoré (Mali /Stade Rennais / France)Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire/ Lille/ France) Thomas Partey (Ghana/ Atlético Madrid/ Espagne) Naby Keita (Guinée / Liverpool / Angleterre) Hakim Ziyech (Maroc/ Ajax Amsterdam / Pays-Bas)Mohamed Salah (Egypte/ Liverpool / Angleterre) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/ Arsenal / Angleterre) Sadio Mané (Sénégal/ Liverpool / Angleterre) A lire aussi >> Premier League : Mané, Salah et Aubameyang terminent rois des buteurs ! Edouard Mendy (Sénégal/ Reims) Joël Matip (Cameroun/ Liverpool) Idrissa Gueye (Sénégal/ Everton) Wilfried Zaha ( Côte d'Ivoire/ Crystal Palace) Wahbi Khazri (Tunisie/ Saint-Etienne) Ishak Belfodil (Algérie/ Hoffenheim) Gervinho (Côte d'Ivoire/ Parme) Trésor Mputu (RD Congo/ TP Mazembe) Mbaye Diagne (Sénégal/ Galatasaray)