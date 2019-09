Serey Die (ex FC Bâle) signe en D2 Suisse

Zinedine Zidane ne veut prendre aucun risque avec Eden Hazard qui revient de blessure. L'entraîneur du Real Madrid s'est confié au sujet du Belge, vendredi avant la reprise de la Liga.

Touché à la cuisse durant la préparation d’avant-saison, Eden Hazard n’a toujours pas pu effectuer ses débuts officiels avec le Real Madrid. Après avoir pris son mal en patience, l’ancien joueur de Chelsea commence à voir le bout du tunnel. Et il y aurait même une possibilité pour qu’il soit aligné dès samedi contre Levante. En conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a avoué que sa recrue belge était désormais opérationnelle, mais il n’a pas souhaité donner d’indications concernant le temps de jeu qu’il comptait lui accorder ce week-end., il a repris depuis une semaine, a d’abord rappelé le coach français. On a sept matchs en 21 jours et il va falloir y aller tranquillement. Ce sera à moi de doser ses minutes et son temps de jeu, parce qu'on on a besoin de lui pour un long moment, pour plusieurs matchs, pas pour un seul. »Zidane a appelé à la prudence avec celui qui est censé donner une nouvelle dimension au Real cette saison. Mais, il n’a pas manqué non plus de rassurer les socios en assurant que l’ex-joueur de Chelsea a des fourmis dans les jambes : « On a tous envie de voir Eden. Il y a beaucoup de pression, d'attente. On connaît la situation. Lui, il est prêt, et c'est le plus important. » Après Levante, le Real Madrid aura un grand rendez-vous à négocier. En ouverture de la Ligue des Champions, les Merengue se déplacent à Paris pour affronter les champions de France (18 septembre). Nul doute que c’est une rencontre qu’Eden Hazard, même à court de compétition, ne tient à manquer pour rien au monde.