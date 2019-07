🔴Sénégal-Tunisie: les compositions officielles !

Du cĂŽtĂ© des Fennecs, on devrait observer exactement le mĂȘme 4-3-3 qu’auparavant. RaĂŻss M’Bohli dans les buts derriĂšre Benseibaini, Belamri, Mandi et Zeffane, qui remplace Atal dont la CAN est terminĂ©e. Pointe basse du milieu de terrain GuĂ©dioura sera bien lĂ et accompagnĂ© de Bennacer et Feghouli, buteur lors de la derniĂšre rencontre. Enfin, devant, du grand classique avec Mahrez Ă droite, Belaili Ă gauche et Bounedjah en pointe. CĂŽtĂ© NigĂ©ria, ce sera probablement du 4-2-3-1. Akpeyi dans les buts et devant lui Collins, Omeruo, Troost-Ekong, buteur contre l’Afrique du Sud, et Awaziem seront les dĂ©fenseurs. Ndidi et Etebo forment la double pivot derriĂšre une ligne Ă trois composĂ©e d’Ahmed Musa, d’Alex Iwobi et de Samuel Chukwueze. Odion Ighalo sera seul en pointe d'attaque.AlgĂ©rie : M'Bolhi, Bensebaini, Benlamri, Mandi, Zeffane, Guedioura, Belaili, Bennacer, Feghouli, Mahrez et Bounedjah Nigeria : Akpeyi, Awaziem, Troost-Ekong, Omeruo, Aina, Ndidi, Etebo, Iwobi, Chkwueze, Musa et Ighalo.