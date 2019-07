Sénégal : Sadio Mané rend visite au lycée de son village natal !

Kalidou Koulibay est actuellement l’un des défenseurs les plus convoités en Europe. En vacance, après la coupe d’Afrique des nations, l’international Sénégalais s’est exprimé sur son mercato.

Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, la Juventus de Turin ou encore Chelsea sont tous intéressés par l’International sénégalais, Kalidou Koulibaly. Cependant, Naples ne compte pas laisser partir l’un de ses meilleurs joueurs comme ça. En effet, les dirigeants napolitains réclament près de 150 millions d’euros pour le défenseur sénégalais.