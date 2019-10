Sénégal : Sadio Mané reconnaissant envers El Hadji Diouf !

🗨️ Sadio Mané : "Je me rappelle quand j'étais au village encore, je regardais El-Hadji Diouf. C'est une des personnes qui m'a poussé à devenir footballeur." pic.twitter.com/gK7T7QrERI — King Of Ze Day (@KingOfZeDay) 27 octobre 2019

Avant ce choc face à Tottenham, le joueur a rencontré Florent Sinama-Pongolle à Melwood. Le consultant de Canal+ a diffusé ce dimanche soir, un entretien exclusif dans l’émission King of the day.Le joueur a d'abord fait les louanges de Roberto Firmino, son compère en attaque : « Pour moi, c’est l’un des meilleurs au monde. Je n’ai jamais vu un attaquant comme lui dans ma carrière. C’est un attaquant et c’est lui qui se sacrifie le plus dans l’équipe. Il est tout souriant. Il ne parle pas mais donne tout sur le terrain », a déclaré Sinama-Pongolle.Pour Sadio Mané, c’est son compatriote El Hadji Diouf qui lui a donné envie de faire carrière en football. « J’étais encore au village quand El Hadji jouait à Liverpool. Honnêtement, je l’aime et c’est mon idole. C’est lui qui m’a donné envie de devenir footballeur professionnel », a-t-il ajouté.