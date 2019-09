Sénégal : Pape Ndiaye Souaré pourrait faire son retour contre le Brésil

L'ancien international anglais, David Beckham, n'a pas caché son admiration au sénégalais. L'ex-milieu du PSG était présent au Parc des Princes. Il s’est dit très impressionné par le match livré par les hommes de Tuchel. Toutefois, il attribue une note particulière au phénomène Gana Gueye. Beckham s’est enflammé pour le sénégalais et ajoute : « même si je l’avais déjà vu très bon avec Everton ». Vous l’aurez compris, tous se lèvent pour Gana Gueye après son récital. Par ailleurs, Beckhm a déclaré son amour au PSG. « J’étais très heureux de revenir dans cette ville et ce stade très spécial pour moi puisque j’y ai joué le dernier match de ma carrière (en mai 2013, ndlr). Je n’ai passé que six mois au PSG, mais c’est comme si j’étais resté six ans »