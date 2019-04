Sénégal : opéré du genou, Cheikh Ndoye va rater la coupe d’Afrique 2019

Marquinhos a reconnu vendredi en conférence de presse le PSG jouait gros sur la finale de la Coupe de France contre Rennes samedi (21h00). En particulier par rapport au bilan de saison « après avoir laissé passer la Coupe de la Ligue et la Ligue des Champions ».



🎙️ @marquinhos_m5 : "C'est toujours bien de jouer au Stade de France. On a de beaux souvenirs ici, et on espère en créer d'autres demain."#PSGlive pic.twitter.com/AbWsnlCEW4

Marquinhos : « Après on verra le bilan de la saison »

Rarement dans l’ère QSI le PSG a joué aussi gros sur un match que samedi en finale de la Coupe de France (21h00). Sans un succès, le club de la Capitale bouclerait la saison avec « seulement » deux titres, la L1 et le Trophée des Champions. Ça ne lui est plus arrivé depuis 2013, quand Marquinhos n’avait pas encore signé au club. Ce n’est ainsi pas surprenant que le défenseur parisien ose parler de « saison ratée » en cas d’échec samedi au Stade de France. « C’est vrai qu’il faut d’abord valoriser les choses qu’on a gagnées. On a déjà le Trophée des Champions et le championnat, c’est important de gagner des titres. Mais on connait l’ambition du club, a soufflé Marquinhos vendredi en conférence de presse.Sur le papier, le PSG part favori de cette rencontre, et les Rennes ne cessent depuis des semaines d’insister sur ce statut. Marquinhos se veut plus prudent : «C’est vraiment le terrain qui va compter. L’histoire, tout ça, ça reste en dehors du terrain. Le match est là, il y a 50% de chances de gagner pour chaque équipe. » L’international brésilien, qui ne considère pas cette finale comme la plus importante qu’il a disputée à Paris -« chacune a son contexte, son importance »-, attendra ce rendez-vous avant de tirer des conclusions. « Il faut seulement se concentrer sur ce match, et après on verra le bilan de la saison, ce qui était positif et négatif, ce qu’on peut améliorer pour la saison prochaine. » Pour éviter à l'avenir de tout jouer sur un match.