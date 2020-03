Sénégal - Mbaye Niang : «Je n’ai pas boudé l’équipe nationale»

CHAN 2020 au Cameroun: Le Rwanda renonce à participer à la compétition à cause du coronavirus ! https://t.co/MuVTovE0dE pic.twitter.com/5nBoCDuOV5 — Actu Cameroun (@actucameroun) March 14, 2020

La CAF va trancher ce weekend

La pandémie du coronavirus menace également le. Programmée du 4 au 25 avril prochain au, la prestigieuse compétition africaine réservée aux joueurs locaux voit les mauvaises nouvelles s’accumuler au fur et à mesure que progresse le COVID-19. La dernière en date est le! En effet, les autorités rwandaises ont annoncé ce samedi que "". Les Fédérations et associations sportives rwandaises ont par conséquent été priées "d’informer leurs fédérations internationales respectives de la décision du gouvernement du Rwanda d’prévus jusqu’à nouvel ordre en raison de la propagation continue du Covid-19."Il s'agit ainsi d'une décision forte qui pourrait amener d’autres nations qualifiées à se poser la question de leur participation. Des rumeurs de forfait circulent avec insistance au, où les compétitions sportives ont été suspendues sine die. >> CHAN 2020 : le Maroc songe à se retirer Il convient de noter également que plusieurs tournois de préparations ont également été annulés. L'qui devait accueillir une compétition amicale qui l'opposait à la Zambie et au Mali, a annoncé ce samedi le report de cette dernière à cause de la propagation du Coronavirus. Jeudi, un autre, réunissant cette fois le, le Togo et le Niger, avait été annulé pour des raisons similaires. Le doute est donc de plus en plus permis sur la tenue du. La Confédération Africaine de Football , qui a déjà reporté les rencontres des éliminatoires de laprévues ce mois-ci, rendra sa décision "après la visite d’inspection", qui s’achèvera ce dimanche au pays des "Lions Indomptables". A lire aussi >> Les éliminatoires de la CAN reportées