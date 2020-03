Sénégal : Mbaye Niang aurait décliné la convocation d'Aliou Cissé !

Mario Balotelli a suggéré une hypothèse pour pouvoir boucler le championnat italien. Une piste à creuser pour les instances italiennes...

A cause du Coronavirus, le championnat italien a été suspendu indéfiniment lundi soir.Et les instances italiennes étudient plusieurs options pour la fin de la Serie A. Les instances pourront compter sur Mario Balotelli. L'enfant terrible du foot italien a avancé une solution très simple pour boucler la campagne 2019/2020. « Le championnat ? Pas de vainqueur et pas de relégation, ce serait bien pour nous. On fait monter deux équipes de Serie B et la saison prochaine, on joue le championnat avec 22 équipes », a proposé l’attaquant de Brescia sur son compte Instagram.

L'argent ne vaut pas la santé pour Balotelli

L'ancien joueur de l'OM avait tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs jours, estimant que jouer était trop dangereux : "J’aime le football plus que vous ! Mais jouer signifie voyager en bus, train, avion, dormir dans un hôtel, en tout cas entrer en contact avec d'autres personnes en dehors de votre environnement de travail (...) Je ne vois déjà pas mes enfants à cause de ce fichu coronavirus, car comme vous le savez, ils ne vivent pas en Lombardie, donc c'est déjà exaspérant et triste".

Super Mario a également taquiné la Juve dans une diffusion Instagram Live : "La Lazio est forte, a-t-il déclaré en direct. Mais ils ont dû remettre la Juventus en tête avant d'arrêter le championnat. J'espère qu'il ne reprendra pas (...) Il ne devrait pas reprendre. J'ai immédiatement dit d'arrêter et les gens se sont mis en colère. Si nous avions tout fermé immédiatement, peut-être que maintenant nous en serions sortis. À ce rythme, nous aurons toujours le Coronavirus jusqu'en 2021."