Sénégal- La FSF fixe la date de reprise du championnat

-Ouverture de la saison avec les formalités administratives

31 octobre 2020





-Début des compétitions nationales

02 janvier 2021





-Les périodes d’enregistrement pour la LSFP-Première période



-Deuxième période

01 novembre 2020 au 15 janvier 2021



01 au 29 avril 2021





-Les périodes d’enregistrement pour la LFA-Première période



-Deuxième période

16 décembre 2020 au 15 février 2021



02 mai 2021 au 30 mai 2021







Les décisions prises par le comité :-examiner et adopter le PV N°0004/19-20/FSF/CE du Comite Exécutif du 08/07/2020;-décider sur la vacance du poste de représentant des arbitres au sein du CE;-procéder au remplacement d’un membre de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges;-évaluer la situation de la pandémie Covid-19 et notamment la disponibilité des subventions de la CAF, de la FIFA et de l’Etat du Sénégal ainsi que la libération de l’appui aux acteurs de la FSF;-statuer sur les modalités de démarrage de la saison 2020-2021;-préparer la prochaine assemblée générale d’information;-examiner le processus d’élaboration des termes de références sur toilettage des textes de la FSF;-préparer le lancement des travaux de construction de sièges des ligues régionales a Kaffrine et la distribution d’équipements didactiques acquis grâce au programme FIFA Forward a Kédougou;-faire le point sur le programme FIFA Forward et projets d’infrastructures fédérales– Après le constat de la vacance de poste depuis le décès de M. Amadou François GUEYE, M. Malang DIEDIOU est désigné, sur la base de l’article 34 des Statuts de la FSF et sur la base des discussions au sein du CE, comme représentant des arbitres pour le temps restant du mandat fédéral.-M. Djibril SIDIBE est désigné comme nouveau membre de la Commission Nationale de Résolution des Litiges en remplacement de M. Lamine MBOUP qui a été élu Secrétaire Général de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels du Sénégal (UNFPS) lors de leur Assemblée Générale constitutive du 11 juillet 2020.-Pour la libération des appuis aux acteurs de la FSF, le Comité Exécutif a instruit le secrétariat général à transmettre aux clubs, groupes d’acteurs et groupements associés la formulaire de demande de subvention prévue par les procédures de la FIFA.-Statuant sur les modalités de démarrage de la saison, le Comté Exécutif a pris les décisions suivantes:-Concernant les compétitions internationales, le Comité Exécutif a pris acte des nouvelles dates de la FIFA.-Compte tenue de la situation de la pandémie et des mesures administratives d’interdiction des rassemblements en vigueur, il est décidé de reporter sine die l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 octobre 2020.Il est arrêté de soumettre les rapports d’activités et financiers à la validation du Comité Exécutif élargi aux Présidents de ligues régionales en attendant que l’Assemblée Générale puisse être convoquée dans des conditions garantissant la santé des acteurs du football.-Abordant le toilettage des textes de la FSF, le Comité Exécutif a validé les termes de références proposés par la Commission Juridique sous réserves des amendements soulevés.En vue de l’élaboration d’un document de cadrage, le Comité Exécutif a mis en place un comité ad hoc dirigée par le Président de la Commission Juridique et composé des membres de sa commission et des Présidents des autres organes juridictionnels de la FSF. Ce comité ad hoc pourra s’adjoindre des compétences de toutes personnes ressources au sein et en dehors du Comité Exécutif.Cette commission qui a pour mission de relire et d’identifier des axes de toilettages pour tous les textes de la FSF devra soumettre son rapport au CE dans un délai d’un mois.-Le Comité Exécutif a programmé la cérémonie de lancement de la distribution des équipements sportifs acquis grâce au programme Forward de la FIFA à la date du 11 Septembre 2020 à Kédougou.-La cérémonie de lancement du démarrage des travaux de construction du premier lot des sièges des Ligues Régionales est programmé à Kaffrine le 12 Septembre 2020.-Le projet FIFA Forward d’acquisition de matériel audio-visuel à acquérir dans le cadre du programme Forward est validé par le Comité Exécutif.