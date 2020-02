Sénégal : Kamara convoqué ?

Le gardien de but strasbourgeois Bingourou Kamara pourrait être convoqué par Sénégal, après la blessure d'Alfred Gomis.

A un peu plus d'un mois d'une double confrontation contre la Guinée-Bissau en éliminatoires de la CAN 2021,. Si le titulaire habituel du poste, Edouard Mendy (Rennes), est sur pied, ce n'est pas le cas des autres portiers des Lions de la Teranga.samedi dernier, est d'ores et déjà forfait, tandis qu'Abdoulaye Diallo se contente d'entraînements en solo à Gençlerbirligi (Turquie). Dans ces conditions, le sélectionneurSa surprise pourrait se nommer. Le gardien de but remplaçant du RC Strasbourg, uniquement aligné en Coupes, a porté dans sa jeunesse le maillot des Bleuets mais demeure éligible à la fois pour la Mauritanie et le Sénégal.. C’est vrai que j’ai fait les différentes sélections de France », avait rappelé l'intéressé dans un entretien avec le quotidien sportif sénégalais Record. « Pour quelle nation mon cœur bat ? Entre le Sénégal et la Mauritanie par exemple, on va dire quand même que. Parce que lorsque j’étais petit, j’y allais tout le temps avec ma mère. Ma grand-mère y vit toujours d’ailleurs. C’est donc la nation avec laquelle j’ai plus d’affinités », avait ajouté Bingourou Kamara, qui avait repoussé avant la CAN 2019 les approches de Corentin Martins, le sélectionneur de la Mauritanie. Il y a fort à parier qu'Aliou Cissé recevrait meilleur accueil de la part de l'ancien Tourangeau.