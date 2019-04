Sénégal : Invaincue cette saison, Génération Foot sacrée championne !

Les semaines se suivent et commencent un peu à se ressembler, pour certains footballeurs camerounais qui évoluent en France. S’il devient de plus en plus difficile pour certains de marquer le moindre but, pour d’autres, c’est remporter des matchs qui semble impossible. Enfin, quand il leur arrive d’être titulaire ou même simplement utilisés par leurs entraineurs respectifs.La dernière fois qu’il a fait trembler les filets en Ligue 1 remonte au 6 avril dernier, lors de la réception de Rennes. Auteur d’n match acon ce jour-là, l’attaquant camerounais du SCO Angers inscrivait sa dixième réalisation de la saison, permettant à son club d’obtenir le nul (3-3) au terme d’une rencontre folle. Depuis, le Lion Indomptable se bat pour remettre ça…sans y parvenir. C’était encore le cas d’ailleurs ce week-end, lors de la réception de Reims. Pour ce match qui comptait pour la 34journée de Ligue 1, l’international camerounais n’a pas vraiment été utile. Son club, assuré du maintien, obtient le nul (1-1).Rentré en jeu à la 79, lors de la victoire sur Nîmes (2-1), Clinton Njie (14 matchs joués et 2 buts marqués en L1 cette saison) attendra encore avant de pouvoir disputer son quatrième match de la saison en tant que titulaire. Ce dimanche, l’attaquant camerounais était de nouveau sur le banc des remplaçants de l’Olympique de Marseille qui recevait Nantes. Consigné sur la banquette jusqu’à la fin de la rencontre, l’ex-joueur de l’Olympique Lyonnais et de Tottenham a regardé ses coéquipiers se faire battre 1-2 par une équipe nantaise bien en place offensivement. Avec cette défaite, l’OM (54 points) laisse filer Saint-Etienne (59 points) et réduit ses chances de disputer l’Europe la saison prochaine.La Coupe était trop lourde pour Eric-Maxim Choupo-Moting et le Paris Saint-Germain samedi. Pourtant dominateurs dès les premiers instants de la rencontre sous le regard ébloui d’un Choupo-Moting consigné sur le banc de touche, les Parisiens se sont fait surprendre par les Rennais après avoir mené 2 à 0 après seulement 21 minutes. Héroïques pour revenir au score, les Bretons ont profité d'un énorme raté de Christopher Nkunku lors de la séance de tirs au but pour s'imposer (2-2, 6-5 t.a.b.).