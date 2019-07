Sénégal - Idrissa Gueye : "On a été patient"

affronte aujourd'hui la, en quart de finale de la Total CAN 2019, mais le chemin ne fut pas aussi rose pour les Barea, qui avant le paradis, ont connu l'enfer..., capitaine de l'invité surprise de ce stade de la compétition, revient sur des épisodes assez durs pour des joueurs qui ne voulaient qu'une chose, jouer pour la patrie. avant un match nul contre le Sénégal (2-2) en éliminatoires à la CAN, il y a 4 ans, les footballeurs de Madagascar dormaient dans un hanger, sur des lits superposés. Même juste avant cette CAN, lors des éliminatoires face au Soudan, les soucis continuaient, comme le mentionne le capitaine"On n'avait pas de maillots d'entraînement, ce qui n'est pas grave. Mais le jour du match ils étaient différents. Après notre victoire (1-3), j'ai appelé la Fédé: On ne peut pas joueur avec des maillots ou des shorts différents, des chaussettes trouées". Le joueur a dû lui même confectionner 1000 maillots, et les vendre à 29 euros pièce, pour récolter de l'argent à sa fédération... Après cette enfer, ce petit pays devenu grand se trouve en quart de finale de la CAN, face à la Tunisie, et encore une fois, le rêve est encore permis, plus que permis...