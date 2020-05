Sénégal : Henri Saivet dévoile son onze de rêve des Lions de la Teranga

■Nos internationaux 🇨🇮Gervinho et 🇨🇮Kessié sont retournés en italie avec un jet privé qui leur a été affrété ✈️ Bon retour les gars, on est ensemble. #CIV #Team225 pic.twitter.com/emkoECvLQ2 — Les Ultras Ivoiriens 🇨🇮 (@les_ultras) May 16, 2020

Il Napoli continua a lavorare alla pista Franck Kessie. Da capire prima la situazione Allan, in uscita dal club, ma Kessie - che Gattuso prenderebbe volentieri - potrebbe diventare a breve un obiettivo dei partenopei.#Calciomercato — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) May 26, 2020

#Lazio, dichiarazioni shock su Strakosha: “Ha il Coronavirus”. E il fratello smentisce: Su Instagram l’ex calciatore di Torino e Bari, Massimo Brambati, ha ammesso: "Lui e Kessié positivi". Arrivate subito le smentite del caso https://t.co/fD712ST55N — sportlive (@sportli26181512) May 26, 2020

Après avoir été bloqués en Côte d'Ivoire à cause de la pandémie de Coronavirus, le milieu de terrain du Milan AC, Franck Kessié, et l'ailier de Parme, Gervinho ont pu enfin regagner l'Italie à bord d'un jet privé.Les deux ivoiriens ont été mis en isolement systématique conformément au respect du protocole sanitaire adopté par les autorités italiennes. Ils ont également effectué le test de dépistage au coronavirus. Selon l'ancien joueur de Torino et Bari, Massimo Brambati, Franck Kessié aurait été testé positif au COVID-19. « Il y a deux joueurs positifs au coronavirus, un de Milan et un de Lazio . Le biancoceleste est Strakosha, qui, selon eux, a une blessure à la cheville mais ce n'est pas vrai. Il a été testé positif. Je ne connais pas pour Ibra mais Franck Kessié de Milan est aussi positif. Depuis qu'il est revenu d'Afrique avec Gervinho à ses côtés, ils l'ont également mis en quarantaine » a indiqué Brambati lors d'un live sur Instagram. Une information à prendre avec des pincettes. Aucun membre du club lombard n'a confirmé la contamination du joueur ivoirien.