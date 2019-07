Sénégal: direction la Turquie pour Papy Djilobodji

Benjamin Henrichs serait maintenant dans le viseur d’un autre club allemand : le RB Leipzig. Monaco pourrait récupérer plus de 20 millions d’euros en vendant son jeune défenseur (22 ans).

Leipzig aime faire son marché en Ligue 1

Malgré une première saison très moyenne sur le Rocher (22 matchs de Ligue 1 avec le club de la Principauté), Benjamin Henrichs (22 ans) n’en finit plus d’intéresser des clubs de Bundesliga, très séduits à l’idée de le faire revenir au pays (il avait quitté Leverkusen pour rallier Monaco l’été dernier). Il faut dire que l’arrière droit monégasque a pour lui d’avoir réussi un bel Euro Espoirs avec l’Allemagne, conclu sur une défaite en finale contre l’Espagne. Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du Bayern Munich, mais aussi d’échanges avec Schalke 04 et le Werder Brême. Souvent,Mais d’après Kicker, le RB Leipzig serait lui disposé à acheter le latéral de l’ASM. Et avec de l’argent !Après avoir fait venir Christopher Nkunku en provenance du Paris Saint-Germain, le club de l’empire Red Bull envisagerait de passer à la caisse pour un autre pensionnaire de Ligue 1. Le média allemand écrit qued’euros à Monaco pour recruter Benjamin Henrichs. Leipzig est réputé pour recruter beaucoup de jeunes joueurs, en particulier dans le secteur défensif. Ces dernières années, le RBL a par exemple engagé le Montpelliérain Nordi Mukiele, le Valenciennois Dayot Upamecano et le Sochalien Ibrahima Konaté.Reste à savoir si Monaco sera vendeur, sachant que Djibril Sidibé est aussi sur le départ (Crystal Palace ?).