Sénégal : Demba Ba fait une croix sur la sélection ?

OFFICIEL ! Jordan Henderson est forfait pour le reste de la saison. 🤕 Jürgen Klopp a indiqué qu'il irait soulever le trophée de Premier League, même si il ne peut plus jouer. pic.twitter.com/rG5VPiMSUM — BeFoot (@_BeFoot) July 10, 2020

Jurgen Klopp saysJordan Henderson won't play again this season but will lift trophy! pic.twitter.com/NUFNxIHGgJ — Stadium Astro (@stadiumastro) July 11, 2020

Jordan Henderson est forfait pour le reste de la saison après s’être blessé au genou vs Brighton. pic.twitter.com/JS9sL9A3E7 — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) July 10, 2020

devra achever la saison sans son capitaine! Membre indéboulonnable du onze de, l’expérimenté milieu de terrain de 30 ans a été touché au genou lors de la rencontre face à, remportée mercredi dernier par son équipe ( 3-1 ). >> Brighton vs Liverpool : le résumé complet de la rencontre L’homme aux 367 apparitions sous le maillot des "Reds" (29 buts) ne rejouera plus de la saison, comme l’a affirmé son coach, ce weekend en conférence de presse: «Hendo est en fait vraiment la meilleure des mauvaises nouvelles. Il s’agit d’une blessure au genou, mais aucune intervention chirurgicale n’est nécessaire. Il ne jouera plus dans la dernière étape de cette saison, mais je suis assez certain qu’il commencera avec nous la nouvelle saison. Nous étions tous inquiet», a commenté le technicien allemand.Sacré champion d’Angleterre 2020, ledu quatuor africainest désormais lancé dans une course pour biser certains records, alors qu’il ne reste que quatre matches à disputer ena été l’un des grands acteurs de la brillante saison du club de la Mersey: le milieu anglais a disputé 30 matchs enpour quatre buts inscrits et cinq offrandes décisives.