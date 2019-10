🔴FLASH: le Sénégal veut disputer la Copa America 2020 !

Blanc a toujours Manchester United en tĂȘte

Gourvennec et Garcia : des choix par défaut

Depuis le limogeage de Sylvinho lundi , la piste de Laurent Blanc est clairement dĂ©finie comme la prioritaire par le board lyonnais et celle qui remplit le plus de cases dans les critĂšres voulus par Jean-Michel Aulas et Juninho. La rĂ©union de jeudi, officialisĂ©e par JMA sur le plateau de La ChaĂźne L’Equipe, Ɠuvrait dans ce sens et la poursuite des discussions vendredi ouvrait grand la porte Ă une arrivĂ©e prochaine de l’ancien coach du PSG. AprĂšs trois ans d’une retraite voulue puis subie, Blanc avait de trĂšs grandes chances de retrouver un banc. Mais sera-t-il vraiment Ă Lyon ? MalgrĂ© des contacts rĂ©guliers entre les deux parties depuis quelques jours, des points de dĂ©saccords subsistent toujours d’aprĂšs Le Parisien et confirmĂ©s par L’Equipe. Comme annoncĂ©,Or ce n’est pas vraiment la volontĂ© premiĂšre du champion du monde 98 qui mise plutĂŽt sur un duo avec Franck Passi.MalgrĂ© son chĂŽmage technique Ă rallonge, Blanc ne veut pas se lancer Ă l’aveuglette dans un nouveau challenge sportif.Pas vraiment ce qui se fait entre RhĂŽne et SaĂŽne depuis des annĂ©es et qui font que la piste Blanc a pris du plomb dans l’aile ces derniĂšres heures. De lĂ Ă dire que le quadruple champion de France en tant qu'entraĂźneur est dĂ©sormais hors course
, malgrĂ© son intĂ©rĂȘt pour le poste de Manchester United. Un compromis entre les deux parties pourrait donc dĂ©boucher sur un accord rapide. Et si les positions ne se rapprochent pas, l’OL a dĂ©jĂ prĂ©vu son profil de secours.Rudi Garcia est toujours dans les discussions et a pu Ă©changer avec le board lyonnais. Mais l’ancien coach de l’OM privilĂ©gie actuellement une expĂ©rience Ă l’étranger mĂȘme si le challenge rhodanien est attractif. De plus, aprĂšs trois ans de Bruno Genesio,durant son passage sur la CanebiĂšre et la vox populi est dĂ©sormais importante. Reste alors le troisiĂšme et dernier larron, Jocelyn Gourvennec. Sans club depuis son dĂ©part de Guingamp, l’actuel consultant sur Canal Plus a toujours Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ© dans les hautes sphĂšres lyonnaises. Il reprĂ©sente actuellement le parfait compromis entre un entraĂźneur avec une expĂ©rience et qui ne bouleversera pas l’ordre Ă©tabli Ă Lyon. Un choix par dĂ©faut mais le temps presse au Groupama Stadium. Car Aulas l’a rappelĂ©,et plus vite, le nouveau coach est nommĂ©, plus vite il pourra s’acclimater Ă son nouvel environnement avec en point de mire la rĂ©ception de Dijon le week-end prochain.