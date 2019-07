🔴Sénégal-Bénin: les compositions officielles !

Les quarts de finale de la CAN 2019 débutent ce mercredi. Au programme : Sénégal - Bénin (18h00) et Nigeria - Afrique du Sud (21h00).



Sénégal - Bénin (18h)





Nigeria - Afrique du Sud (21h)



PrĂ©sentĂ© comme l'un des grands favoris de cette CAN 2019, le SĂ©nĂ©gal n'a pas toujours Ă©tĂ© Ă la hauteur des attentes dans le jeu, mais a dĂ©jouĂ© les embĂ»ches placĂ©es jusqu'alors sur sa route. Face au BĂ©nin, ce mercredi en quarts de finale, les Lions de la Teranga devraient Ă©voluer dans une configuration qu'ils n'affectionnent guĂšre : devoir faire le jeu face Ă un bloc bas et serrĂ©. Il s'agira de faire preuve de la patience nĂ©cessaire et de ne pas prendre les Ecureuils de haut, mĂȘme si ces derniers sont privĂ©s de leur dĂ©fenseur central Khaled AdĂ©non, suspendu. « Toutes les Ă©quipes ici ont un objectif, qui est de gagner le trophĂ©e, nous ferons aussi de notre mieux pour couronner le titre. Le BĂ©nin n'est pas lĂ par hasard. Nous devrons nous en souvenir pour Ă©viter la dĂ©faite », a dĂ©clarĂ© Salif SanĂ©, de retour pour cette rencontre aprĂšs avoir manquĂ© les trois prĂ©cĂ©dentes.Lui aussi de nouveau disponible aprĂšs avoir purgĂ© sa suspension, le BĂ©ninois Steve MouniĂ© entend bien aider son Ă©quipe Ă enfin remporter son premier match en phase finale. « Personne ne nous attendait, mais ici nous crĂ©ons des surprises et dĂ©montrons Ă toute l'Afrique que nous sommes une Ă©quipe digne de respect », a dit l'ancien MontpelliĂ©rain, prĂȘt Ă relever le dĂ©fi de Lions que son sĂ©lectionneur, Michel Dussuyer, prĂ©sente comme « l'une des meilleures Ă©quipes du continent. » Une maniĂšre de mettre toute la pression sur les Ă©paules d'Aliou CissĂ© et de ses hommes. Le sĂ©lectionneur du SĂ©nĂ©gal en est bien conscient. « Je le dis et je le rĂ©pĂšte, depuis quatre ans que je suis ici et j'essaie de vous convaincre, pour vous dire qu'il n'y a plus de petites Ă©quipes sur le continent africain et je crois que cette CAN l'a montrĂ©. Gagner en Afrique, c'est difficile, compliquĂ©. Les Ă©quipes qui pensent que le match est dĂ©jĂ jouĂ© auront tort. » Message reçu par Sadio ManĂ© et ses coĂ©quipiers ?Et si le favori de ce second quart de finale du jour n'Ă©tait pas celui que l'on croit ? Habilement, Gernot Rohr l'a laissĂ© entendre. Son Ă©quipe a beau avoir jouĂ© le Mondial 2018 et sorti le tenant du trophĂ©e au tour prĂ©cĂ©dent, le sĂ©lectionneur du Nigeria voit en son adversaire sud-africain l'un des nouveaux favoris de cette CAN 2019. Et pour cause... « Quand vous battez une Ă©quipe forte comme l'Egypte chez elle, vous ĂȘtes le premier candidat pour le titre. On attend un match de haut niveau », a annoncĂ© le technicien franco-allemand. Chez les Super Eagles, les mines ont beau ĂȘtre dĂ©contractĂ©es, l'heure est Ă la concentration. « Nous nous prĂ©parons bien pour le match parce que ce sera difficile en face d'une Ă©quipe forte », a rĂ©sumĂ© Odion Ighalo. L'avant-centre, auteur d'un doublĂ© contre le Cameroun et parmi les meilleurs buteurs du tournoi avec trois rĂ©alisations, sera surveillĂ© comme le lait sur le feu par l'excellente dĂ©fense sud-africaine, prise en dĂ©faut Ă deux reprises seulement lors de ses quatre prĂ©cĂ©dents matchs.Sur le banc des Bafana Bafana, Stuart Baxter savoure un dĂ©but de revanche, lui qui est pratiquement passĂ© de zĂ©ro Ă hĂ©ros aux yeux de l'opinion sud-africaine aprĂšs le coup fumant rĂ©ussi en huitiĂšmes de finale contre le pays organisateur. L'heure n'est pas pour autant aux fanfaronnades pour l'expĂ©rimentĂ© Ecossais : « Le Nigeria est l'une des meilleures Ă©quipes dans le tournoi et ce sera un match difficile. » Invaincus en Ă©liminatoires face aux Super Eagles (une victoire Ă Uyo, un nul Ă domicile), les Sud-Africains ont des raisons d'y croire. Avec un espoir, partagĂ© par les autres équipes encore en lice : que le VAR, en vigueur Ă partir de ces quarts de finale, reste Ă la place qui devrait toujours ĂȘtre la sienne, celle d'une simple assistance Ă l'arbitrage, sans devenir un acteur majeur des matchs.