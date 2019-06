🔴Sénégal - Algérie: les compositions officielles !

ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż ï»ż

Le Stade du 30 juin duÂsera ce jeudi (17h gmt) le thĂ©Ăątre de l'une des affiches les plus allĂ©chantes de la deuxiĂšme journĂ©e de la CAN 2019 oĂč leet l'croisent le fer pour la troisiĂšme fois d'affilĂ©e en phase finale de Coupe d’Afrique aprĂšset. A lire aussi >> CAN 2019: rĂ©sultats et classements Ă l'issue de la 1Ăšre journĂ©e Les deux cadors duont bien dĂ©butĂ© leur campagne africaine. Tous deux vainqueurs de leur premiĂšre joute continentale (2-0),etviseront Ă faire d'une pierre deux coups, avec la victoire et la qualification pour les 8emes de finale. OpposĂ©s Ă la redoutable armada algĂ©rienne et sa super star, les partenaires dedevront se retrousser les manches pour changer le cours de l'Histoire face Ă leurs bourreaux algĂ©riens, eux qui n'ont jamais battu lesen trois confrontations en CAN (2 revers et un match nul). L’heure a sonnĂ© dĂ©sormais pour les SĂ©nĂ©galais pour chasser Ă jamais leurs vieux dĂ©mons...