Selon l'IFAB, il ne faudrait avoir recours au VAR que pour les situations de hors-jeu « claires et évidentes »

Benzema aura droit à une revalorisation salariale



Si le Real Madrid (2eme, à deux points du FC Barcelone) est encore largement dans le coup pour jouer le titre en Liga, c'est en grande partie grâce à Karim Benzema. Depuis le début de saison, l'avant-centre formé à l'OL affiche des statistiques éblouissantes, tant en championnat (12 buts, 5 passes décisives) que sur la scène européenne (4 buts, 2 passes décisives). La régularité du joueur de 32 ans constitue un réel atout pour la Casa Blanca, et ce d'autant plus que les autres éléments du secteur offensif peinent encore à s'affirmer, à l'image d'Eden Hazard. Dans ce contexte, il n'est guère étonnant que les dirigeants madrilènes cherchent à prolonger le contrat de celui qui les a rejoints il y a maintenant plus de dix ans, en juillet 2009.Le quotidien espagnol a en effet révélé ce lundi après-midi que l'ancien international français et le club merengue auraient trouvé un accord relatif à une prolongation jusqu'en 2022 (son contrat actuel court jusqu'en 2021), dont l'officialisation devrait avoir lieu l'été prochain.Cette situation viendrait contrecarrer les plans du PSG qui, d'après AS, aurait songé à Benzema afin de remplacer Edinson Cavani, dont l'aventure du côté de la Capitale doit se terminer en juin 2020.