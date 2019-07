Sébastien Desabre quitte son poste de sélectionneur de l'Ouganda (officiel)

Après avoir mené 2-1 au terme de la première période, le Cameroun s’est incliné devant le Nigeria (2-3) samedi, en match comptant pour les huitièmes de finale de cette CAN. Une élimination qui plonge le capitaine camerounais dans une grosse désolation.

« C’est difficile d’expliquer ce qu’il s’est passé sur le terrain. On tenait la victoire dans la main, mais soudain, elle nous a échappé. On est vraiment tous déçus de ce résultat. Et on est d’autant plus déçus parce qu’on n’a pas été plus mauvais que notre adversaire ; on a montré un bon moral sur le terrain, on était bien dans le match. Malheureusement en deuxième mi-temps, on encaisse 2 buts en 3 ou 4 minutes. C’est ça qui a tout changé. Mais c’est le football, il fallait un vainqueur et le sort a décidé que ce ne sera pas le Cameroun. Ça fait très mal d’être éliminé de cette façon, surtout quand on sait qu’on tenait le match. Il va falloir prendre le temps pour analyser ce match et revoir ce qui n’a pas marché ».Choupo-Moting