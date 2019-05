🔴Scandale : un ancien joueur du Real Madrid arrêté pour des matches truqués !

La crĂšme du football africain se retrouve une nouvelle fois pour fĂȘter ses grands talents. Le coup d’envoi de la grande messe du Continent-mĂšre sera donnĂ© le 21 juin prochain aupour la 32Ă©dition de la Coupe d’Afrique des Nations . A l’approche de ce rendez-vous phare des amateurs du ballon rond et de l’ensemble du sport africain, nous continuons de se remĂ©morer les plus beaux souvenirs de la coupe africaine avec la 6Ă©dition de 1968 enqui a vu lesde la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo inscrire pour la premiĂšre fois de leur histoire le nom de leur pays au palmarĂšs de la plus prestigieuse des compĂ©titions africaines. En 1968, le pays dirigĂ© d’une main de fer par l’ex empereuraccueillait la sixiĂšme Ă©dition de la compĂ©tition pour la deuxiĂšme fois aprĂšs celle de 1962. Une Ă©dition qui a Ă©tĂ© marquĂ©e par une gĂ©nĂ©ration exceptionnelle de. Ceux-ci ont Ă cette occasion gravĂ© en lettres d’or leur nom dans le grand livre de la coupe africaine en s’adjugeant pour la premiĂšre fois le sacre. A lire aussi >> Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 8e - Pierre Kalala Mukendi Lors de ce tournoi, le nombre de participants est passĂ© de six Ă huit. Outre le pays organisateur, le, l’, le(RD Congo), l’, la, leet leont participĂ© Ă la compĂ©tition. Les huit qualifiĂ©s ont Ă©tĂ© rĂ©partis en deux poules de quatre, dont seuls les deux premiers accĂšdent aux demi-finales, un format qui va perdurer jusqu’à l’édition 1992. Le Groupe A Ă©tait composĂ© de l’, lal’et l’Les Walya se sont qualifiĂ©s premiers du groupe avec 6 points devançant les ElĂ©phants qui n'ont rĂ©coltĂ© que 4 points. Au sein du Groupe B, le tenant du titre ghanĂ©en a terminĂ© premier au classement avec 5 points, suivi du(4 points). Quant au, il a achevĂ© son parcours Ă la troisiĂšme position avec 3 points tandis que len’a obtenu aucune unitĂ©. En demi-finales, l’s’est inclinĂ©e face ausur le score de (2-3) aprĂšs prolongations tandis que lesduse sont qualifiĂ©s Ă la finale au dĂ©pens de la CĂŽte d’Ivoire de Laurent Pokou aprĂšs Ă une rencontre Ăąprement disputĂ©e (score final : 4-3). Les Congolais qui disputaient leur premiĂšre finale de Coupe d’Afrique des Nations et, pour leur seconde participation, atteignent enfin la consĂ©cration suprĂȘme en s’imposant face au1 Ă 0 grĂące notamment Ă un but mĂ©morable signĂ© l’illustre buteur congolaisalias «Le Bombardier». Une rĂ©alisation historique qui a permis au «» d’intĂ©grer pour la premiĂšre fois le palmarĂšs de lamettant ainsi un terme Ă la domination dessur le continent africain. C’était il y a! Les nostalgiques de la grande Ă©poque desde la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo devraient particuliĂšrement apprĂ©cier la vidĂ©o rĂ©sumant les pĂ©ripĂ©ties de la finale de 1968 :