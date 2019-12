Sayadi: "L'USM n'a pas contacté Fakhreddine Ben Youssef"

"Nous démentons tout contact avec lui, mais s'il veut venir, il sera le bienvenu, affirme le dirigeant usémiste. Ben Youssef n'a pas été contacté par nos soins tout simplement parce que notre entraineur Lassaâd Jarda Chebbi n'a pas jusque-là demandé l'arrivée au mercato d'hiver d'autres joueurs après l'attaquant Driss Mhirsi. S'il nous dit de recruter un autre joueur, nous essaierons de le satisfaire dans les limites de nos moyens financiers. Chebbi a exprimé le voeu de prendre Mhirsi, et on l'a fait".*Ben Youssef dément à son tourDe son côté, Fakhreddine Ben Youssef a indiqué qu'il ne comptait pas revenir cet hiver dans le championnat tunisien."Je compte honorer jusqu'au bout mon contrat avec mon club actuel, Al Ittifak en D1 saoudienne", a-t-il observé. Pourtant, l'ancien international du CSS et de l'EST n'entre plus dans les plans de son entraineur à Al Ittifak.Le club saoudien l'a mis sur la liste des partants. Ben Youssef, 28 ans a disputé 47 matches avec la sélection nationale, inscrivant 6 buts. Avec Al Ittifak, où il a débarqué en juillet 2018, il a livré 29 rencontres pour 7 buts.