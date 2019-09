Sarri de retour

Ce vendredi, à l'occasion du déplacement de Lyon sur la pelouse d'Amiens, Sylvinho sera privé de Jason Denayer.



Apte pour le Zénit ?

Lyon va devoir faire sans son capitaine. Jason Denayer ne figure pas dans le groupe de 19 joueurs retenus par Sylvinho pour le déplacement de l’OL sur le terrain d’Amiens, ce vendredi soir (20h45) dans le cadre de la 5eme journée de Ligue 1. Vraisemblablement touché au pied lors de la rencontre opposant Saint-Marin à la Belgique, vendredi dernier, le Diable Rouge n’a « pas totalement terminé son protocole de soin », selon le club.L’Olympique Lyonnais n’en a pas dit plus sur la présence de son défenseur pour le début de campagne de Ligue des Champions, face au Zénit. A Amiens, les Gones devront aussi faire sans Youssouf Koné et Thiago Mendes, tous deux suspendus. Le technicien brésilien a retenu les jeunes Melvin Bard et Maxence Caqueret.