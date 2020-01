Adebayor, Bony, Sakho, Mulumbu… Le Top 10 des stars africaines sans club !

Gbagbo Laurent Junior a marqué les esprits du football local lors de cette première partie de saison. Auteur de 6 buts (2ex au classement des buteurs) lors de la première phase de saison, le désormais ex attaquant de l’AFAD apparaît comme un véritable crack pour son club. Excellent dos au but, le joueur de 26 ans est devenus particulièrement précis durant cet exercice où il a été récompensé du prix du meilleur joueur du mois d’août du Challenge AFI. Ses performances lui ont permit de prendre la direction du Maroc lors de ce mercato hivernal et de s'engager en faveur du WAC Casablanca pour un bail de deux ans .Arrivé chez les bassamois en été 2017 en provenance de l'ES de Bingerville, l'attaquant ivoirien , Nangui Mockey a réalisé une excellente première moitié de saison avec l’USC Bassam en inscrivant 7 buts en 10 matches disputés. Faisant de lui le meilleur buteur de la Ligue 1 ivoirienne devant Magbi Laurent Gbagbo Junior et Doumbia Aboubacar, avec 6 buts chacun. Il aurait pu accroître son total de but si une blessure au bas-ventre ne l’avait pas privé des 3 dernière rencontres de la phase aller. En plus d’être finisseur, l’attaquant bassamois s’est aussi montré altruiste en délivrant 4 passes décisives. Autrement dit, Nangui Mockey a été prépondérant dans le rendement offensif du club des Insulaires en étant impliqué dans 11 des 15 buts de son équipe.Offensivement bon, Ouattara Brahima est l’un des joueurs clés des Lions d’Abidjan. Racing d’Abidjan, champion de la première partie du championnat de Côte d'Ivoire , 1er avec 24 points + 5, a eu besoin de son génie Brahima pour s’imposer dans cette moitié de saison.q En effet, l’international Ivoirien a usé de tout son talent pour se démarquer des autres. Technique, bon finisseur, le numéro 10 du RCA a tantôt été le maître à jouer des Lions, tantôt leur buteur providentiel avec à la clé 5 buts. Il est, donc, le 4e derrière Nanguy Mockey (7 buts), Magbi Gbagbo Laurent Junior (6 buts) et Doumbia Aboubacar (6 buts). Milieu offensif de formation, ce jeune joueur, formé au RCA, s’est métamorphosé pour devenir un véritable buteur qui porte à bout de bras les Abidjanais, depuis le début de la saison. En tous cas, il est dans la continuité de sa belle saison de l’année dernière où il a été désigné meilleur espoir du football ivoirien.Salif Bagaté aura été le seul joueur Mimos qui a marqué positivement la première phase de la Ligue 1 de l'ASEC Mimosas. En effet, l’attaquant de 29 ans a su tirer son épingle du jeu et a permis à son équipe de finir à la 3e marche du podium de la Ligue 1 ivoirienne avec 21 points+7. Il est auteur de 5 réalisations et de 3 passes décisives dans cette première partie de saison.Chose promise chose due. Doumbia avait juré en début de saison de briller avec la SOA et il l’a tenu sa promesse. Âgé de 21 ans, l’international ailier gauche ivoirien compte également 6 buts pour cette première phase du championnat. Finaliste malheureusement à la Coupe d’Afrique des U23, la petite ivoirienne a été l’un des joueurs important de coach Haidara qui a réussi à qualifier la Côte d’Ivoire aux JO de Tokyo 2020. Les champions en titre, actuellement 5ème du classement avec 20 points détiennent une puissance qui est Doumbia Aboubacar pour préserver leur titre de champion.