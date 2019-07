Samuel Eto'o, son meilleur souvenir, son plus beau but à la CAN...

"On a été très solide on a fait un très bon match, on a marqué trois buts sans en encaisser un seul, c’est une très bonne soirée pour nous", a déclaré l'ailier de Manchester City. Il a ensuite ajouté : "On savait que ce n’était pas facile pour nous, ce n’est pas facile de jouer contre des équipes comme la Guinée mais comme je l’ai déjà dit on était très sérieux et très solides, on n’a pas concédé de but et quand tu ne concèdes pas de buts t’as plus de chances de gagner, c’est une soirée parfaite". "On va aller petit à petit, nous on veut aller le plus loin possible, on va regarder le match de demain entre le Mali et la Côte d’Ivoire pour connaître notre prochain adversaire et Inch’ALLAH on verra", a-t-il conclu. A lire aussi >> Madagascar surprend la RDC, l'Algérie domine la Guinée... revivez la journée du 7 juillet à la CAN 2019