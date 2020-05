Samuel Eto’o raconte une anecdote sur Messi lors Barça-Inter en 2010

En 2010, le Barça affrontait le club lombard en demi-finale de la plus prestigieuse compétition européenne. Le club catalan, tenant du titre, paraissait intouchable et partait avec les faveurs des pronostics pour se succéder à lui-même. Mais les milanais, coachés par José Mourinho réalisaient un exploit, en éliminant les Blaugrana.Lors de cette demi-finale, Samuel Eto’o qui affrontaient ses anciens coéquipiers du Barça, était étincelant. Le joueur jouait au poste d’arrière-droit. Sa performance de haute volée a poussé Lionel Messi a glissé quelques mots dans les oreilles du Camerounais.L’ex capitaine des Lions Indomptable révèle ce que Messi lui a demandé pendant cette rencontre.“Contre le Barça en 2010 où je jouais sur le Côté, je donnais tout ce que j’avais dans le ventre. Pendant le match, Leo Messi s’approche de moi et me glisse : Va jouer de l’autre côté. J’ai souri et je lui ai dit : Leo, ce que tu veux gagner, j’ai aussi envie de gagner la Ligue des champions avec l’Inter”, a déclaré Eto’o.Rappelons qu’après avoir éliminé le favori de la complétion (le FC Barcelone), l'Inter Milan s’est adjugé la Coupe aux grandes oreilles. Les coéquipiers de l’ex international camerounais avaient battu en finale le club allemand, le Bayern Munich. José Mourinho, avait utilisé la même stratégie avec notamment un Samuel Eto'o qui avait terminé la rencontre arrière droit.Il s’agit du 4e titre de la légende du ballon africain en Ligue des Champions. Eto’o a remporté un titre avec le Real Madrid (1999 - 2000) deux titres avec le FC Barcelone (2005- 2006, 2008- 2009) et un titre avec l’Inter Milan (2009 - 2010).A lire aussi sur Orange Football Club >> Barça : Messi meilleur avec Guardiola ?