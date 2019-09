Samuel Eto'o prend sa retraite

Désormais âgé de 38 ans, Samuel Eto'o a annoncé sa retraite vendredi soir. En plus de vingt ans de carrière, le Camerounais s'est bâti un immense palmarès.

Un triplé avec le Barça en 2009, puis un autre avec l'Inter en 2010 : l'exploit unique d'Eto'o

« The End, vers un nouveau défi... » C'est par ce court message publié sur le réseau social Instagram que Samuel Eto'o a annoncé la nouvelle.Définitivement. Car même s'il avait quelque peu disparu des radars ces dernières années, le natif de Douala foulait encore régulièrement les pelouses, que ce soit en Turquie ( Antalyaspor , Konyaspor) ou au Qatar (Qatar SC). Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Moyen-Orient, l'attaquant aux 118 sélections et 56 buts marqués sous le maillot du Cameroun va donc s'élancer à la conquête d'autres objectifs. Mais plus en tant que joueur professionnel.Eto'o a débuté sa longue carrière au Real Madrid, en 1996. N'arrivant pas à s'imposer au sein de la Maison Blanche, il a ensuite rejoint Majorque, où il a réellement pu livrer la pleine mesure de son talent., avant de rééditer pareille performance l'année suivante (ce qui est unique) avec l'Inter Milan de José Mourinho . Au final, l'armoire à trophées du redoutable avant-centre comprend, entre autres, trois C1 (2006, 2009, 2010), une Coupe du Monde des clubs (2010), plusieurs coupes et championnats nationaux, ainsi qu'un titre olympique (2000) et deux CAN remportées avec la sélection camerounaise (2000, 2002). Eto'o a en outre été élu joueur africain de l'année à quatre reprises (2003, 2004, 2005 et 2010).