Samuel Eto'o : la décision qui a changé toute sa vie !

Pierre-Emerick Aubameyang with a deadly turn and finish. He is absolutely ruthless. 🔥🔥 pic.twitter.com/9mnIWQXei8 — Football Tweet (@Football__Tweet) 5 août 2019

Aubameyang a ouvert le score lors du match du Trophée Joan Gamper et avec la manière. Le Gabonais se défait de son vis-à-vis et ajuste Neto d'une puissante frappe du droit. Le Gabonais, suivi de près par Jordi Alba, hérite d'une bonne passe d'Özil alors qu'il est dos au mur. Il se retourne, se met sur son pied droit après s'être défait de son adversaire, et marque le premier but du soir à la 36e minute. La nouvelle recrue des Gunners, Nicolas Pépé n'a pas joué. Il pourrait débuter face à Newcastle, lors de la première journée de Premier League.