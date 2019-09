Samuel Eto’o : « Je suis le meilleur en Afrique, les autres doivent l’accepter !»

La Gazzetta dello Sport dévoile ce mardi les plus gros salaires de Serie A pour cette saison 2019-2020. Si Cristiano Ronaldo est intouchable, Adrien Rabiot est bien loti…

Rabiot, Français le mieux payé de Serie A



Les salaires des top 10 de Serie A. pic.twitter.com/3yOWx2i6kI

— Calciomio (@calciomio) September 10, 2019

Les salaires des joueurs sont toujours l’objet d’une grande curiosité du public. Et ce mardi, la Gazzetta dello Sport le régale. Le quotidien italien dévoile en effet dans son édition du jour les plus gros salaires de la saison en Serie A. Sans surprise,Derrière lui, on retrouve la recrue défensive de la Juventus, Matthijs de Ligt (8M€). Deux joueurs se partagent la troisième marche du podium à 7,5M€ annuels : Gonzalo Higuain, qui a retrouvé… la Juve cet été, et Romelu Lukaku, qui s’est engagé avec l’Inter Milan. Également recruté par le club milanais à l'intersaison, Alexis Sanchez émarge de son côté à 5M€, comme son partenaire Diego Godin, entre autres.Sans surprise, la Vieille Dame est largement en tête du classement des salaires cumulés,. C’est bien simple : dix des treize joueurs les mieux payés de Serie a évoluent du côté de Turin. Adrien Rabiot fait partie des joueurs qui profitent le plus de cette générosité - exacerbée depuis l’arrivée de CR7 l’été dernier - puisqu’il émarge à 7M€. L’international tricolore est donc le joueur français le mieux payé du championnat italien, devant Franck Ribéry (4M€), Blaise Matuidi (3,5M€) ou encore Jordan Veretout (3M€). L’Inter Milan (139M€) et l’AS Rome (125M€) complètent le podium des clubs, suivis par le Milan (115), Naples (105), la Lazio (72) ou encore le Torino (54) et la Fiorentina (50).