Samuel Eto'o désigne le meilleur attaquant de tous les temps

Eto'o incorona Ronaldo il Fenomeno: "E' il migliore di tutti i tempi" https://t.co/p8duujkVZy

— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 14, 2020

Samuel Eto’o s’est proclamé meilleur joueur africain de l’histoire

« Le meilleur de tous était Ronaldo, le phénomène. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui » a indiqué l’ancien joueur du FC Barcelone avant d’ajouter qu’il fait partie des meilleurs attaquants de tous les temps.« Ensuite, il y a beaucoup d’autres qui viennent, parmi lesquels je m’inclus également évidemment »Interrogé également sur les meilleurs attaquants de la génération actuelle, le Camerounais a nommé Lionel Messi et Kylian Mbappé.« Les meilleurs joueurs actuels ? Je reste avec Messi, plus expérimenté, et Mbappé qui montre de belles choses et je pense qu’il marquera le monde du football dans les années à venir » a confié Eto’o.Le Camerounais a profité de ce Live pour recadrer El Had Diouf. L’ex international sénégalais a récemment déclaré qu’il est le footballeur le plus talentueux de l’histoire du continent africain devant Didier Drogba et Samuel Eto’o.«Ce que je dis je le pense et je le porte. Le joueur africain le plus talentueux, il est là devant vous… Et n’oublie pas que ton ami Samuel Eto’o et Didier Drogba, avant qu’ils n’embrassent le Ballon d’Or africain, ils y ont déjà trouvé les traces de ma bouche » a déclaré DioufDes propos qui n’ont pas plu à Eto’o qui estime qu’il est le meilleur«Aucun d’eux ne peut venir dire qu’il a été meilleur que moi ou qu’il a été à mon niveau, et ce n’est pas le fait que je le dise, c’est quelque chose qui est là. Je ne discute pas quelque chose avec les autres…Je voulais être le numéro un et je l’ai été tout au long de ma carrière, aucun d’eux n’a été meilleur que moi. J’aurai pu gagner 8 ou 9 Ballon d’Or, mais j’avais déjà commencé mon combat avec la CAF de l’époque, donc certains Ballons d’Or, je n’ai pas pu les gagner» a expliqué l'ancien joueur de l'Inter MilanA lire aussi sur Orange Football Club >> Paul Scholes cite un joueur africain parmi ses adversaires les plus coriaces