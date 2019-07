Samuel Eto'o : "Ce joueur doit être le Ballon d'Or cette année" !

Aliou Cissé ❤️ pic.twitter.com/37IQskhABk — Jacques Enaudeau (@jacksometer) 19 juillet 2019

L'ancien Parisien a été prolongé jusqu'en 2022. Il était pourtant très critiqué par les médias de son pays, dont une majorité pensait que les coéquipiers de Sadio Mané étaient capables de faire mieux qu'une défaite en finale. Aliou Cissé reste le "patron" des lions avec un salaire de sélectionneur national qui est désormais porté à 23.000 € par mois (15 millions FCFA). "Il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec lui. Depuis sa nomination en février 2015, nous avons participé à deux CAN et à la Coupe du monde 2018", a déclaré Me Augustin Senghor le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Il précise que l'objectif du Sénégal "est bien sûr de remporter un jour la CAN, mais aussi d'assurer notre présence en phase finale de chaque compétition de manière régulière". "Prenez l'exemple de l'Allemagne : Joachim Low a été nommé en 2006, il est devenu champion du monde huit ans plus tard, et il n'a pas été limogé l'année dernière, après l'élimination de son équipe au premier tour de la Coupe du Monde", a ajouté Me Augustin Senghor. Aliou Cissé n'aura pas le temps de dormir sur ses lauriers après cette confirmation à la tête des lions de la Teranga dans la mesure où le Sénégal renoue avec le terrain. La sélection nationale entame des matchs amicaux en septembre et octobre, avant le début des qualifications de la CAN 2021 en novembre.