Sampdoria : Un nouveau contrat pour Quagliarella

LE DEBRIEF

L’instant T : Tout allait bien pour Montpellier dans ce match jusqu’à ce que Pedro Mendes commette l’irréparable. A la 73e minute, l’ancien rennais ne trouve d’autres solutions que de stopper irrégulièrement Neymar qui filait vers ses buts. Un mauvais réflexe qui a une double conséquence. Le fautif écope d’un deuxième jaune et se fait expulser, et dans la foulée la star du PSG convertir le coup franc en but.

LES BUTS

LES TOPS ET LES FLOPS

NEYMAR (7)

KYLIAN MBAPPÉ (7)

PEDRO MENDES (2)

LA FEUILLE DE MATCH

Montpellier

PSG

Paris se dirigeait ce samedi vers son quatrième faux-pas de l’exercice avant de tout renverser en terre héraultaise. Malgré une prestation très moyenne, et aussi des sorties sur blessure , les champions de France ont réussi à échapper au piège tendu par le MHSC. C’est le talent de son trio d’attaque qui a tout changé après que les locaux se sont retrouvés à dix. Une victoire dans la douleur mais importante pour le moral. La Mosson est une enceinte qui ne réussit pas beaucoup au PSG ces dernières années. Et cela s’est encore vérifié ce samedi. Cette fois, les joueurs de la capitale ont même joué de malchance, avec deux sorties sur blessure après seulement 25 minutes de jeu (Kimpembe et Gueye). Des défections importantes, mais qui n’expliquent pas à elles seules la très mauvaise première période effectuée par les champions de France. Ces derniers se sont fait sérieusement bouger par leur hôte. Et tout en défendant bien, Montpellier a réussi à faire la différence devant sur l’une de ses rares opportunités. Juste avant la pause, Leandro Paredes a été poussé à la faute avec un but contre son camp sur corner. En deuxième période, Paris est revenu avec de meilleures intentions. Toutefois, le jeu est resté brouillon ou trop prévisible pour mettre à mal le dernier rideau montpelliérain. À court de solutions, les visiteurs n’ont même pas réussi à inquiéter Geronimo Rulli. Le salut est donc arrivé sur un coup de pied arrêté, avec un coup franc exceptionnel de Neymar. Réduit à dix après la sortie de Mendes, Montpellier n’a pu que s’écrouler, impuissant face au sursaut de son adversaire et la qualité individuelle de ses attaquants. Ney, Mbappé et Icardi ont tous assuré le show pour assurer une victoire par deux buts d’écart et qui semble presque flatteuse au vu de la décevante première heure de jeu livrée par Paris.Paredes marque contre son camp ! À la suite d’un corner très bien tiré par Teji Savanier, Daniel Congré surgit au premier poteau pour placer une tête décroisée. Le milieu argentin a la tête baissée et dévie le cuir de la main. Keylor Navas essaie de neutraliser le danger, mais il ne peut empêcher le ballon d’entrer.But de Neymar ! Malheureux dans le jeu avec beaucoup de déchet et de mauvais choix effectués, le Brésilien a connu plus de réussite sur les coups de pieds arrêtés. Au milieu de la seconde période, il a relancé les siens en transformant un magnifique coup franc. Un tir de 20 mètres, qui a terminé en pleine lucarne.Mbappé donne l’avantage à Paris ! Deux minutes seulement après le but de Neymar, l’international français frappe à son tour. Après avoir réceptionné le ballon à l’entrée de la surface, il élimine un défenseur avant de décocher un tir croisé du gauche. Le ballon finit dans le petit filet opposé.Icardi aggrave la marque ! En conclusion d’une belle action à trois, où tout le génie de l’attaque parisienne s’est exprimé, l’Argentin fait la différence d’une brillante volée du droit. L’exécution était parfaite et Rulli n’a rien pu faire sur le coup. Les jeux étaient faits.Sa première période a été agaçante, avec beaucoup d’approximations dans ce qu’il a entrepris. Il a aussi perdu plusieurs ballons à l’entrée de la surface. Mais, il lui a suffi ensuite d’un coup franc pour retrouver la lumière et redevenir ce grand joueur qui fait l’attraction de la Ligue 1. Après avoir transformé habilement son coup de pied arrêté, il a lancé Mbappé pour le but de 2-1 avant d’être à l’origine du troisième but. Et entre-temps, il a aussi trouvé le montant sur un autre coup franc.Tout comme Neymar, le champion du monde a été assez transparent durant la première heure du jeu. Mais, il s’est bien réveillé et a fini le match très fort. C’est lui qui a donné l’avantage à son équipe d’une frappe sèche à l’entrée de la surface. Et c’est lui qui a servi Icardi pour le break. Le natif de Bondy sait être décisif même lorsqu’il est moins bien, et c’est aussi la marque des plus grands.Son match n’a pas été catastrophique mais son manque d’intelligence avec cette deuxième faute commise à un moment crucial du match ternit considérablement son bilan. Le Portugais a plombé les siens, même s’il a cru bien faire en concédant un coup franc plutôt que de laisser Neymar filer vers le but. Si le MHSC sort bredouille de cette empoignade, c’est en grande partie à cause de lui.Temps clair – Pelouse dans un mauvais état: M.Gautier (: Paredes (41eme csc); Neymar (74e), Mbappé (76eme), Icardi (81eme): Mendes (5eme), Oyono (48eme), Chotard (79eme), Souquet (85eme); Bernat (59eme): Mendes (72eme).: Bertaud (g), S. Camara, Ristic, Skuletic, Vidal.: Der Zakarian: Sergio Rico (g), Dagba, Di Maria, Draxler.: Tuchel