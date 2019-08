Sampdoria Gênes : Cela se précise pour « HBA »

Désiré par Naples, James Rodriguez pourrait être prêté en Italie par le Real Madrid, d'après La Repubblica.

James Rodriguez refuse la Turquie et la Chine

A défaut de trouver preneur pour 50 M€ cash, le Real Madrid pourrait accepter une simple location pour James Rodriguez (28 ans). A en croire La Repubblica, le milieu de terrain offensif international colombien pourrait faire l’objet d’un prêt payant à Naples. Lié jusqu’en juin 2021 avec les Merengue, l’ancien joueur de Banfield, de Porto et de Monaco aurait émis le souhait de rejoindre l’écurie entraînée par Carlo Ancelotti (qui serait aussi sur la piste de Mauro Icardi et Hirving Lozano afin de renforcer son secteur offensif). Après deux saisons avec le Bayern Munich, il s’agirait de sa priorité, et l’affaire pourrait se débloquer après le 15 août.A en croire nos confrères italiens, un « gentleman agreement » existerait entre dirigeants madrilènes et napolitains. Si La Maison Blanche ne reçoit pas d’offre XXL, James Rodriguez devrait effectivement s’engager avec le vice-champion d’Italie. Alors que son nom a été cité du côté de l’Atlético Madrid , le natif de Cucuta aurait récemment écarté des offres en provenance de Chine et de Turquie, selon La Gazzetta dello Sport.