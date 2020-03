Sampdoria : Cinq nouveaux malades, dont le médecin

Les éliminatoires de La Can 2021 reportés 👇 — CAF - FR (@caf_online_FR) March 13, 2020

La nouvelle vient de tomber. La Confédération Africaine de Football a décidé de reporter à une date ultérieure les deux prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2021, prévues entre le 25 et le 31 mars prochain. Après avoir annoncé le maintien de toutes ses compétitions, malgré la grande propagation de la pandémie de Coronavirus, l’instance africaine fait marche arrière. Les matchs des qualifications de la CAN 2021 ont été reportées. Plusieurs Fédérations (dont la Gambie et le Rwanda) et sélectionneurs ont demandé le report de ces deux journées suite à la progression du coronavirus dans le monde. Par ailleurs, plusieurs joueurs africains jouent dans des pays qui ont été sévèrement frappés par le virus. Certains d'eux ont été mis en quarantaine. Conséquence : Ils ne peuvent pas rejoindre leurs pays respectifs pour participer aux matchs éliminatoires à la CAN 2021. Voici le communiqué de la CAF : Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du "Covid 19" ou Coronavirus, en pandémie par L'organisation mondiale de la santé,compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, La Caf estime que l'organisation des matches éliminatoires de la Can 2021 ( 3e et 4e journée ) ne peut être assurée convenablement.En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure. Les Qualifications à la CAN Féminine 2020, prévues du 8 au 14 Avril 2020, ainsi que les Qualifications à la Coupe du Monde Féminine U20 prévues du 20 au 29 Mars 2020, sont également reportées. En fonction de l’évolution de l’épidémie, la CAF proposera dans un deuxième temps un nouveau calendrier. A noter qu’une décision sera prise quant à la tenue du CHAN (prévu du 4 au 25 avril au Cameroun) à l’issue d’une visite d’inspection médicale dans le Cameroun, pays hôte, touché également par le Coronavirus. A lire aussi sur Orange Football Club >> Officiel : les éliminatoires de la CAN 2021 et le CHAN 2020 maintenus !