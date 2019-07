Samir Nasri (Anderlecht) : « L’argent n’est pas le centre des priorités »

En fin de contrat avec West Ham, le milieu de terrain offensif Samir Nasri (32 ans) s’est engagé pour une saison avec Anderlecht (+ une année supplémentaire en option). L’ancien Marseillais a été présenté ce mardi à la presse.

« Je n'ai jamais été le vétéran de l'équipe »

« J’ai subi une traversée du désert »

Je ne suis pas frustré de ne jouer qu'en Belgique, surtout après une saison marquée par les blessures. C'est important de jouer une fois par semaine pour réhabituer mon corps à cette charge de travail. L'objectif est d'être champion et de retrouver la C1. Même si des équipes comme Bruges, Genk ou Liège sont très fortes.Je sors d’une saison un peu difficile avec une blessure au mollet. Avec Vincent (Kompany), les contacts n’ont pas duré longtemps car je souhaitais rester en Europe vu que j’ai un fils en bas âge, raison pour laquelle je n’ai pas été chercher un contrat plus lucratif à l’étranger. L’argent n’est pas le centre des priorités. Je suis très content d’être ici et de faire partie du projet qui m’a été proposé par Vincent. Ce sera un rôle un peu différent car je devrai servir d’exemple et apporter mon expérience à un groupe talentueux. Je devrai aussi être le relais de Vincent sur le terrain. Et donc encadrer les jeunes.Je n'ai jamais été le vétéran de l'équipe, mais cela va avec la maturité que j'ai récemment acquise. Devenir papa m'a changé. Il y a deux ou trois ans, je n'aurais pas eu les épaules pour le faire. Mais être passé par ces épreuves me permettra de donner des bons conseils et de montrer le chemin. À mes débuts à Marseille, des personnes comme Barthez et Lizarazu m’avaient pris sous leur aile.Le matches de préparation serviront... à la préparation. L'objectif, c’est d'être à un bon niveau au début du championnat. J'aurai une préparation individuelle afin d'éviter toute blessure. Je dois être prêt pour le début de la compétition. Je sais que ça va monter ne puissance doucement.Je ne le sais pas encore. Cela dépend du système de jeu. Il y en a deux préférentiels du côté de Vincent (Kompany). Ce sera naturellement au milieu, mais je suis polyvalent. Je jouerai où on me dira de jouer. Je vais déjà me préparer et éviter de me blesser.J’ai subi une traversée du désert. C’est dans ces moments très difficiles que tu te rends compte des personnes qui te soutiennent. Perso, j’ai trouvé ça injuste. Quand tu as une deuxième chance, tu la saisis à deux mains. (…) J’ai eu des problèmes avec la presse française par le passé. Mais les gens qui me connaissent et qui ont travaillé avec moi savent qui est le vrai Samir. Mais il est vrai que j’ai fait des erreurs et que j’ai un caractère bien trempé.Pour moi, c’est du passé.