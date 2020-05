Junior Sambia: Le Franco-Centrafricain va quitter l'hôpital

El Hadji Diouf : « Je suis plus talentueux que Drogba et Sameul Eto’o… » (Vidéo) https://t.co/NB6yCOtmSN #Kebetu #Senegal — Senedirect (@Senedirect) May 2, 2020

Lors d’une rencontre avec ses amis l’ex international sénégalais a balayé d'un revers de main toute comparaison avec Didier Drogba et Samuel Eto’o. La star de la « Génération dorée sénégalaise 2002 » se proclame : le joueur africain le plus talentueux. « Ce que je te dis, je le pense. Le plus talentueux de nous tous, c’est El-Hadji Diouf. Le joueur africain le plus talentueux est là devant vous. Allez leur poser la question, ils vont vous dire. Patrick Mboma, je te dis tout le monde peut gagner la Coupe d’Afrique. Mais être double ballon d’or et le plus jeune… N’oublie pas que Samuel Eto’o ou Didier Drogba avant qu’ils ne l’embrassent ont trouvé ma bouche sur le ballon d’or. J’ai gagné deux fois avant eux », a lâché l'ancien joueur de Liverpool. Une déclaration qui va certainement faire couler beaucoup d'encre.A lire aussi sur Orange Football Club >> CAN 2019 : comment Bounedjah « hante » Krépin Diatta