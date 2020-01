Salah et Mané ont encore frappé pour Liverpool contre Sheffield / Premier League (J21)

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Raphaël Varane a tressé des louanges à son compatriote et coéquipier Karim Benzema.

Raphaël Varane est un observateur privilégié de Karim Benzema au Real Madrid. L'attaquant français marche sur l'eau depuis le début de la saison et son compère à la maison blanche s'en réjouit. « Karim Benzema est clairement au sommet de son art. Psychologiquement, je le vois (pense) ... calme. Le mot qui me vient est apaisé.Non, ça ne me surprend plus. Ce que je trouve fort, c'est la constance de ses performances. Non seulement les statistiques, non seulement les buts, mais ce qu'il fait dans le jeu, le contenu dans le jeu, est énorme. Et cela, tous les trois jours », a estimé Varane dans les colonnes de Onze Mondial alors qu'une prolongation jusqu'en 2022 se profile pour Benzema.Varane a ensuité ét sondé sur son entraîneur Zinedine Zidane, qui ne lui a pas fait confiance tout de suite : «. Cela a duré environ six mois. Il y avait aussi une blessure avant l'Euro, ce n'était pas facile. Cela montre qu'il n'y a de cadeau pour personne, c'est le haut niveau, sans luxe. Cela m'a fait réfléchir un peu plus. À cette époque, je voulais plus et j'étais un peu frustré, oui. Son retour ? C'est bien. Je connais très bien sa méthode de travail. Il sait ce qu'il peut attendre de moi, il me connaît. Ça va bien, on commence à redémarrer la machine, à retrouver des sensations individuellement et collectivement ».