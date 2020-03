Salah et Liverpool se remettent à l’endroit / Premier League (J29)

Liverpool s’est remis sur les bons rails dans le championnat anglais à la suite de son succès contre Bournemouth (2-1). Une victoire courte mais bonne pour le moral.

Après deux défaites consécutives, une en championnat et une autre en Cup, Liverpool devait absolument réagir ce samedi lors de la réception des Cherries de Bournemouth et il l’a fait. Malgré une entame de match manquée, les Merseysiders sont parvenus à se redresser et aller chercher leur 27e succès en 29 rencontres de championnat. Tout n’était parfait pour l’équipe de Klopp, mais le succès acquis et surtout la réaction démontrée sont rassurants avant la réception de l’Atlético Madrid, mercredi prochain en 8es de finale retour de la Ligue des Champions.



2️⃣0️⃣

Mo Salah is the first Liverpool player to hit 20 goals in all competitions for three consecutive seasons since Michael Owen! 👊 pic.twitter.com/mqvYMqURFi

Le match avait donc mal commencé pour les Reds avec un but concédé dès la 9eme minute de la part de Callum Wilson (0-1). Ce dernier s’est retrouvé à la conclusion d’un bon mouvement collectif de son équipe, tandis que la défense de Liverpool a encore une fois été à la ramasse. Une réalisation annonciatrice d’un après-midi compliqué pour les locaux. Ces derniers n’ont finalement douté qu’un petit quart d’heure. C’est le temps qu’a suffi à Mohamed Salah pour remettre les pendules à l’heure et relancer les siens. Pour sa 100eme apparition en Premier League, l’Égyptien a mis son 70eme but en convertissant d’un tir en pivot un service de son coéquipier Sadio Mané (25e, 1-1).

Liverpool peut remercier son capitaine





Passeur décisif sur l’égalisation, l’attaquant sénégalais s’est transformé en buteur huit minutes plus tard. Exploitant une passe plein axe de Virgil Van Dijk qui a transpercé la défense de Bournemouth, le numéro 10 des Reds s’en est allé défier le gardien dans un face à face et il l’a battu d’un tir du plat du pied droit (33eme). Liverpool a alors pris l’avantage et le score n’a ensuite plus évolué. Le leader de la PL aurait pu aggraver la marque, avec notamment de grosses occasions de break manquées par Mané (74eme), Salah (77eme) et Firmino (91eme). Mais, il aurait aussi très bien pu concéder l’égalisation. Le capitaine James Milner a réalisé un spectaculaire sauvetage sur la ligne à l’heure du jeu. Une intervention précieuse qui vaut un but, et qui permet donc à Liverpool de se remettre dans le sens de la marche. Van Dijk et consorts ne sont plus qu’à trois victoires d’assurer le titre de champion.